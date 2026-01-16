Esplosione della palazzina ad Arezzo, concluse le operazioni di ricerca. Tre feriti

Si sono concluse nella tarda serata le operazioni dei vigili del fuoco di ricerca di eventuali dispersi tra le macerie, dopo l'esplosione in una palazzina in località Il Matto nel Comune di Arezzo. Confermate tre persone rimaste ferite, uniche rimaste coinvolte: una donna di 76 anni è stata trasportata d'urgenza al centro grandi ustionati di Cisanello mentre le altre due persone ferite, un uomo di 63 anni e una donna di 71 anni, sono state trasportate entrambe in codice giallo all'ospedale di Arezzo.

L'esplosione, avvenuta nel pomeriggio del 15 gennaio, ha causato il crollo parziale dell'edificio a due piani e lo sviluppo di un incendio, estinto dai vigili del fuoco: le operazioni di bonifica sono terminate all'alba. Ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'esplosione.