Finanzieri aggrediti durante un controllo, arrestato 38enne a Pisa

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dalla guardia di finanza di Pisa, dopo aver opposto violenta resistenza ai militari ed essere stato trovato in possesso di 16 grammi di cocaina. È successo nel corso di un intervento partito da segnalazioni per schiamazzi e urla provenienti da un appartamento in città dove l'uomo, di origine tunisina, risiedeva. I finanzieri una volta nell'abitazione, insieme al personale sanitario, sarebbero stati aggrediti da un soggetto. Immediatamente immobilizzato e sedato dal personale medico, come spiega in una nota la Gdf, è stato accompagnato in pronto soccorso a Cisanello "evitando più gravi conseguenze per l’incolumità degli operatori e dei presenti".

Successivamente nell'abitazione, alla presenza del fratello della persona portata in ospedale, le fiamme gialle hanno individuato un involucro di carta stagnola contenente sostanza stupefacente, rinvenuto nei pressi di un barattolo di bicarbonato e materiale per il confezionamento. A quel punto l'uomo avrebbe tentato di sottrarre la droga opponendo ulteriore resistenza ai militari, ma sarebbe stato subito bloccato. La sostanza è risultata essere 16 grammi di cocaina mentre è stato rinvenuto anche un coltello, sottoposto a sequestro. È scattato così l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. A seguito del processo per direttissima il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma.