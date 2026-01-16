"Uno spazio intitolato a Magherini a Firenze": la proposta di Bundu e Palagi

"Proporremo un luogo della Città intitolato a Riccardo Magherini, perché possa essere mantenuta viva la memoria di una vittima morta nelle nostre strade, dedicandolo a tutte le persone morte per abusi in divisa". Questa la proposta di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu per Sinistra Progetto Comune a Firenze.

Ancora Bundu e Palagi: "La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ricorda come il tema non riguardi solo i singoli comportamenti individuali, ma un sistema in cui si sottovaluta l'importanza della formazione del personale delle varie forze preposte alla sicurezza. Aggiungiamo che lasciare i diversi Corpi isolati, rispetto ad altre presenze dello Stato, più sociali, determina un peggioramento delle condizioni di sicurezza complessivo, acuito dalla pessima azione legislativa dell'attuale Governo nazionale."

"Chiederemo ovviamente un confronto alla famiglia e alle realtà che hanno seguito i vari passaggi per questa vicenda, perché il nome di Riccardo Magherini possa legarsi a un percorso utile per la Città, anche dentro le istituzioni" chiudono i due consiglieri.

Notizie correlate