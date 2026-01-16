Franco Masotti confermato presidente di Turismo Verde

Franco Masotti è stato confermato alla presidenza di Turismo Verde, l’associazione agrituristica della Cia Toscana.

Masotti – titolare di un agriturismo a Pontassieve (Firenze) - guiderà l’associazione regionale dedicata all’agriturismo per il quadriennio 2026-2029. E’ stato questo l’esito dell’Assemblea elettiva di Turismo Verde che si è svolta a Firenze, aprendo il calendario delle assemblee Cia, che si concluderanno il 30 marzo con Cia Toscana.

Del nuovo direttivo fanno parte Alessandra Alberti, di Cia Toscana, con il ruolo di coordinatrice regionale. Per la Cia Arezzo nominati Marco Chiovoloni e Mirko Monnanni; per Grosseto, Francesca Barzagli, Giuseppe Esposito, Alessia Stella; per Cia Toscana Nord, Gabriele Bartalene e Laura Bertolini, per Cia Siena, Federico Taddei, Rebecca Francioni e Annamaria Stopponi; per Cia Toscana Centro, oltre a Franco Masotti, Alessio Signorini e Cecilia Piacenti; per Cia Etruria Luisa Lorenzini e Monica Di Simo.

“Come Turismo Verde Cia – commenta il presidente Turismo Verde, Franco Masotti – accompagniamo le realtà agrituristiche con attività di formazione e aggiornamento, perché la multifunzionalità richiede competenze, qualità dell’offerta e capacità di gestione. Ma il quadro normativo resta complesso, disomogeneo e difficile da applicare: per questo è necessario potenziare la legge di Orientamento e semplificare le normative sugli agriturismi non significa deregolamentare, ma governare meglio un settore che già produce valore economico, sociale e territoriale”.

Dei 5.874 agriturismi in Toscana, il 22,47% sono in provincia di Siena (con 1.320 agriturismi), segue Grosseto con 1.285 (21.38%), Firenze con 894 (15.22%), Arezzo 720 (12.26%), Pisa 557, Livorno 415, Lucca 257, Pistoia 250, Massa Carrara 123, Prato con 53 strutture. Sono 1.629 le aziende agrituristiche aderenti alla Cia in Toscana: anche in questo caso comanda Siena con 506, Grosseto 430, 145 in provincia di Arezzo; 197 agriturismi sono associati a Cia Etruria (nelle province di Pisa e Livorno); 275 a Cia Toscana Centro (Firenze, Prato, Pistoia); Cia Toscana Nord (Lucca e Massa Carrara) con 76 agriturismi iscritti.