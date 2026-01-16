Fucecchio, via Battisti torna a doppio senso: concluse le operazioni di posizionamento delle due guide per la paratia

La strada sarà riaperta al normale transito nella giornata di sabato 17 gennaio

Nella giornata di sabato 17 gennaio sarà riaperta al normale transito a doppio senso via Battisti a Fucecchio, che per un tratto che si collega alla rotonda e a via Trento era stata interessata da un cantiere del Genio Civile voluto per realizzare un' opera di messa in sicurezza dell'argine. La ditta incaricata ha provveduto in anticipo sui tempi all'installazione di guide filo strada che attraversano via Battisti e che possono permettere lo scorrimento di una paratia per fermare l'acqua in caso di avversi meteorologici avversi. Nel tratto in questione per circa venti giorni ci sarà un limite di velocità ridotto – evidenziato con segnaletica apposita – per consentire di installare delle piastre di protezione delle guide in questione. Infine – in una data ancora da individuare – via Battisti verrà completamente chiusa al traffico per alcune ore per il collaudo della paratia.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

