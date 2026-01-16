Inaugurati a Cascina tre nuovi mezzi bus interurbani di AT

Presentati questa mattina a Cascina tre nuovi mezzi pubblici di Autolinee Toscane , destinati in via prioritaria ai servizi a domanda debole extraurbani delle aree Valdarno, Valdicecina ed Extraurbana Pisana (Fauglia, Orciano e Crespina Lorenza, ndr), che entreranno a far parte della dotazione della Provincia di Pisa. Presenti all'evento il Vice Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, la Vice Presidente della Provincia di Pisa e Consigliera Provinciale al Tpl Linda Vanni, il Sindaco di Cascina Michelangelo Betti, il Direttore di Servizio Dipartimento Nord di Autolinee Toscane Luca Barsaglini, gli istituti superiori Pesenti e Russoli di Cascina con i relativi Dirigenti Scolastici, gli Istituti Comprensivi di Cascina con i loro rappresentanti.

Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio Regionale, afferma: “800mila euro di investimento sul territorio per il trasporto pubblico rappresentano una scelta concreta e strategica a favore della mobilità sostenibile e dell’equità dei servizi, soprattutto nelle aree a domanda debole. Con questi tre nuovi autobus a metano di ultima generazione rafforziamo il diritto alla mobilità dei cittadini, garantendo mezzi più sicuri, accessibili e rispettosi dell’ambiente.

È un intervento che unisce innovazione tecnologica, attenzione alle fasce più fragili e sostenibilità ambientale, in piena coerenza con le politiche regionali sul trasporto pubblico locale. La Regione Toscana, insieme alla Provincia di Pisa e ad Autolinee Toscane, continua a investire nel rinnovo del parco mezzi per rendere il servizio sempre più efficiente e attrattivo, riducendo le emissioni e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Questi nuovi bus dimostrano che anche nei territori meno densamente popolati è possibile offrire un trasporto pubblico moderno, sicuro e di qualità, contrastando lo spopolamento e sostenendo la coesione territoriale.”

"La spesa complessiva dell'operazione si attesta sui 731.634,00 euro IVA inclusa, finanziata con le risorse di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze. La Provincia di Pisa partecipa all'operazione con € 50.000,00", spiega il Presidente Massimiliano Angori. "Nello specifico si tratta di 3 mezzi interurbani con alimentazione a metano" aggiunge la Vicepresidente e Consigliera Provinciale al Trasporto Pubblico Locale Linda Vanni.

"I mezzi, sono di ultima generazione, dotati di un sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems, ndr), un insieme di tecnologie che aumentano la sicurezza del veicolo, assistendo il conducente e aumentando sempre più la sicurezza su strada. E, ovviamente, si tratta di mezzi dotati di tutte le attrezzature adatte a tutte le tipologie di utenza, comprese le fasce più fragili", spiega la Consigliera Vanni.

“Come azienda voglio ringraziare la Provincia di Pisa e la Regione Toscana per l’acquisto di questi 3 nuovi bus che contribuiscono a rinnovare il parco mezzi del servizio di trasporto pubblico su gomma. Un rinnovamento che at sta portando avanti con cospicui investimenti al fine di rendere sempre più efficiente il servizio bus e quindi aumentare la quantità di persone che scelgono i mezzi pubblici per i propri spostamenti. Basti pensare che at entro aprile 2026 avrà fatto scendere lungo le strade della Provincia di Pisa 98 nuovi bus su una flotta che ne conta circa 250, con un rinnovamento del parco mezzi di circa il 40%” commenta Luca Barsaglini, Direttore Dipartimento Nord AT-autolinee toscane.

Il Presidente Angori ha sottolineato la scelta di aver presentato i mezzi pubblici a Cascina, "un luogo che è stato per la Provincia significativo nell'ultimo periodo sia per la messa a punto dei nuovi spazi scolastici del Politeama, sia per le azioni relative ad un aumento della sicurezza per la comunità scolastica, con la messa a punto, in collaborazione con il Comune di Cascina, di un nuovo impianto semaforico. Tale impianto ha una doppia funzione: per i pedoni per poter usufruire dell’attraversamento pedonale sulla Tosco Romagnola e raggiungere le fermate qui poste e per i mezzi affinché possano entrare e uscire dalla resede del teatro in sicurezza. Dal momento che deviare tutte le corse all’interno avrebbe comportato un allungamento dei tempi di percorrenza era stato valutato con la scuola di deviare all’interno soltanto alcune corse, quelle con maggiore afflusso di ragazzi. Considerato che per le attività scolastiche che vengono svolte al Politeama, l’afflusso di ragazzi alle fermate e’ contenuto (perché ruotano, non sono sempre gli stessi e tutti), allo stato attuale il semaforo è utilizzato per i pedoni per le fermate sulla Tosco Romagnola e per entrare nella resede laddove ci fosse necessità. Comunque l’impianto semaforico è stato progettato affinché possa anche essere utilizzato per le fermate all’interno, laddove mutasse l’esigenza della scuola.

La strada è di proprietà comunale per cui la competenza agli interventi è del Comune che si è occupato della segnaletica (passaggio pedonale, stallo del bus, ecc.) e dell’alimentazione elettrica dell’impianto.

Complessivamente (per tutti gli impianti semaforici, compresi anche quelli di SGT e Vicopisano) la Provincia di Pisa ha investito risorse per circa 140 mila euro", conclude Angori.

SCHEDA CARATTERISCHE TECNICHE dei TRE NUOVI AUTOBUS

Fornitura N° 3 Autobus.

Marca: Iveco Daily C 70 14 CNG

Modello: Mobi CNG

Carrozzeria: Indcar

Alimentazione: metano (CNG)

Motopropulsore: marca FPT – POWERTRAIN TECHNOLOGIES, modello F1C

Potenza: 100 kW

Cambio: HI MATIC 8 rapporti + R.m.

Capacità serbatoi metano 510 litri

Classe II. Interurbano

Lunghezza: mm 7997

Larghezza: mm 2350

Equipaggiamento di tecnologie di sicurezza di ultima generazione, controllo e mantenimento corsia, protezione angolo cieco, sistema di assistenza alla frenata di emergenza, definito con acronimo ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e un insieme di tecnologie, sensori, telecamere, software che assistono il conducente per aumentare la sicurezza durante la conduzione del veicolo.

Impianto verifica aumento temperature vano motore, integrato con impianto di antincendio.

DESCRIZIONE ALLESTIMENTI E DOTAZIONI:

Ciascun veicolo è dotato di due porte di accesso, una ad anta singola nella zona anteriore con meccanismo di apertura roto-traslante e una a doppia anta nella zona posteriore con sistema di movimentazione slide.

La parte posteriore del veicolo risulta ribassata e in corrispondenza dello sbalzo posteriore è stata prevista la zona di stazionamento Passeggero con Ridotta Mobilità in carrozzella (PMR). L’accesso dei passeggeri a ridotta mobilità, è garantito da una rampa di facile movimentazione. Entrambi le porte di accesso sono dotate di illuminazione esterna ad attivazione automatica durante la fase di apertura, in modo da garantire la movimentazione dei passeggeri in totale sicurezza.

La cabina autista a completa protezione è dotata di sportello a tutta altezza al fine di rendere l’abitacolo più sicuro per il conducente. Il veicolo è dotato di impianti di climatizzazione e riscaldamento, sedili in tessuto provvisti di maniglie e sostegni ergonomici di ausilio allo spostamento dei passeggeri all’interno dell’abitacolo.

Il veicolo è provvisto di tre omologazioni per tre distinte configurazioni dei passeggeri:

1) omologazione 28 posti totali: 22 posti seduti + 5 posti in piedi +1 posto di servizio;

2) omologazione 25 posti totali: 22 posti seduti + 1 posto (Passeggero a Mobilità Ridotta) + 1 posto di piedi + 1 posto di servizio;

3) omologazione 28 posti totali: 22 posti seduti + 3 posti in piedi + 2 posti su strapuntini nella zona ribassata + 1 posto di servizio.

I veicoli sono dotati di tecnologie di bordo all’avanguardia.

Il percorso degli autobus viene monitorato in tempo reale dal sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) in costante collegamento con la sala di controllo e a bordo dei mezzi è presente un impianto per l’indicazione percorso con pannelli luminosi con sistema di vocalizzazione alle fermate integrato, oltre che un impianto di conteggio passeggeri con tecnologia di sensori stereoscopici.

I titoli di viaggio possono essere convalidati mediante obliteratrice posta nella zona anteriore oppure mediante sistema di acquisto ticket di viaggio a bordo con tecnologia Contactless.

Il conducente è assistito nella giuda da una telecamera anteriore di controllo di corsia (Dash-cam) e da un impianto di assistenza in fase di retromarcia con telecamera e monitor nel posto guida, integrato da sensori di transito passeggeri. Nei veicoli è presente una ulteriore telecamera di controllo dei movimenti dei passeggeri nella zona ribassata dello sbalzo posteriore, ad attivazione automatica all’apertura della posta posteriore.

VALORE DELLA FORNITURA:

Secondo quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 1531 del 18 dicembre 2023, la Provincia di Pisa, in quanto Ente competente dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) in aree deboli, è risultato assegnatario delle risorse finanziarie, di cui al Decreto Ministeriale (DM) n. 81/2020, che residuano dalle annualità 2019-2022 e di risorse dell’annualità 2023 per l’acquisto di mezzi extraurbani a metano/idrogeno, per un importo pari a € 705.347,31 per acquisto bus. Per la prima volta la Provincia di Pisa si è trovata a svolgere il ruolo di soggetto attuatore (in luogo del soggetto gestore dei servizi) per la specifica linea di finanziamento, utilizzando direttamente le risorse ad essa assegnate.

Le suddette risorse finanziarie attribuite alla Provincia di Pisa, quale Ente competente dei servizi di TPL in aree deboli, per il rinnovo sostenibile dei parchi autobus, erano destinate all’acquisto di mezzi extraurbani con alimentazione a metano o idrogeno. E’ stato individuato il metano quale sistema di alimentazione degli autobus finanziati, stante l’impossibilità di garantire adeguate condizioni di rifornimento di idrogeno nelle aree a domanda debole di destinazione. Sono state individuate due esigenze principali che avrebbero dovuto soddisfare i mezzi acquistati, affinché potessero essere efficacemente impiegati nel servizio di TPL nelle aree a domanda debole: una capienza passeggeri ridotta in conseguenza di un servizio con un basso numero di utenti ed elevati volumi di stoccaggio di combustibile (metano) considerata la scarsità dei punti di rifornimento presenti sul territorio servito. La progettazione si è orientata quindi verso autobus di piccole dimensioni, da 25 posti, con un serbatoio di stoccaggio di carburante aggiuntivo rispetto a quelli in normale dotazione per gli autobus di piccole dimensioni come quelli in oggetto, al fine di raggiungere una capacità complessiva di stoccaggio di 500 litri.

Il contributo stanziato dalla linea di finanziamento di cui al DM 81/2020 è stato integrato con una compartecipazione economica da parte della Provincia di Pisa di € 50.000,00 affinché fosse garantita la copertura complessiva del quadro economico di spesa per la fornitura di n°3 autobus a metano da 25 posti.

Con Determinazione Dirigenziale (DD) a contrarre n. 1590 del 20/11/2024 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 3 autobus a metano. Stante la particolare rilevanza, anche tecnologica, della fornitura, è stata prevista la nomina di una commissione di Collaudo composta da n.2 membri di comprovata esperienza tecnica nel settore.

Con DD n. 964 del 20/06/2025 la fornitura è stata aggiudicata alla ditta Maresca & Fiorentino SpA (C.F./P.IVA 00310940374), con sede legale in Bologna Via Marco Emilio Lepido n. 6, per l'importo di € 731.634,00 IVA inclusa.

Gli autobus sono stati consegnati presso il deposito di Autolinee Toscane, gestore dei servizi, nel rispetto dei termini del contratto e previsti dal finanziamento ministeriale.

