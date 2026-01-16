Informabandi: a tre mesi dall’avvio, il servizio si conferma uno strumento efficace per cogliere le opportunità dei fondi regionali e nazionali

Attualità Montaione
A tre mesi dall’attivazione, Informabandi, il servizio congiunto dei Comuni di Montaione e Gambassi Terme, si dimostra un supporto concreto ed efficace per cittadini, imprese ed enti del territorio interessati a partecipare ai bandi regionali, nazionali ed europei.

I primi risultati confermano l’utilità dell’iniziativa: grazie al supporto di Informabandi, le imprese che si sono presentate presso i due Comuni hanno ottenuto un contributo a fondo perduto di 3.000 euro, supportate nella partecipazione al bando della Regione Toscana “Sostegno agli esercizi di vicinato”. Il servizio è stato utilizzato con successo anche da persone fisiche che intendono costituire impresa. Un segnale concreto di quanto la corretta informazione e l’accompagnamento tecnico possano fare la differenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici.

Un risultato significativo, che conferma la validità del progetto e ne rafforza la prosecuzione. Il servizio nasce con l’obiettivo di rendere realmente accessibili le opportunità di finanziamento e accompagnare l’utente in tutte le fasi: dall’idea alla candidatura.

Informabandi offre infatti un monitoraggio settimanale dei bandi attivi, l’analisi di fattibilità e verifica dei requisiti, il supporto nella compilazione e nell’invio delle domande, l’orientamento su documenti, tempistiche e rendicontazione.

Gli sportelli sono attivi a settimane alterne nei municipi di Montaione e Gambassi Terme, ogni giovedì dalle 10:00 alle 17:00, su appuntamento. Il servizio è gratuito e rivolto a cittadini, imprese, professionisti ed enti del Terzo Settore.

“Il successo delle prime candidature dimostra che Informabandi è uno strumento prezioso per il nostro territorio, ha detto Paolo Pomponi sindaco di Montaione. Rendere più semplice e accessibile
la partecipazione ai bandi significa offrire nuove opportunità di crescita a cittadini e imprese. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti e continueremo a investire in questo servizio, convinti della sua utilità.”

Tutti gli interessati sono invitati a informarsi presso le sedi comunali e a prenotare un appuntamento: partecipare numerosi alle opportunità dei fondi regionali e nazionali è il primo passo
per valorizzare idee, progetti e iniziative del territorio.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio turismo

Tutte le notizie di Montaione

