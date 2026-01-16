Intervento sulla rete idrica nel comune di Limite e Capraia: stop all’acqua dalle 8.30 alle 11.30

Mercoledì 21 gennaio verrà sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti vie di Capraia: Borsellino, Castello, degli Scalini, dei Ferri, Don Bianconi, Falcone, Giudea, Guelfa, Impastato, Valicarda e in piazza Pucci
Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Capraia e Limite, mercoledì 21 gennaio dalle ore 8.30 alle 11.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie di Capraia: Borsellino, Castello, degli Scalini, dei Ferri, Don Bianconi, Falcone, Giudea, Guelfa, Impastato, Valicarda e in piazza Pucci.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 22 gennaio, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Capraia e Limite
<< Indietro