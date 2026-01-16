La polizia locale di Montemurlo ritrova Berta, cucciolo di San Bernardo

Attualità Montemurlo
La pattuglia di servizio è intervenuta tempestivamente ma il recupero non è stato immediato: l'animale ha dato vita a una serie di 'inseguimenti' e piccoli spostamenti prima di essere intercettato e messo in sicurezza

Operazione insolita per la polizia locale di Montemurlo che questa mattina ha ricevuto la segnalazione di un cane che, da solo, si aggirava nella zona di via Garigliano a Oste.

La pattuglia di servizio sul territorio è intervenuta tempestivamente ma il recupero non è stato immediato: l'animale ha dato vita a una serie di "inseguimenti" e piccoli spostamenti prima di essere definitivamente intercettato e messo in sicurezza dagli agenti.

Berta, questo il nome del cucciolo, un esemplare di San Bernardo di pochi mesi, è apparso in buone condizioni di salute, sebbene visibilmente smarrito. Una volta recuperato, il cane è stato trasferito al Comando di via Toscanini, dove si trova attualmente accudito dal personale, in attesa di ricongiungersi con il proprietario.

Il Comando della Polizia Locale ha già avviato le procedure per la lettura del microchip al fine di risalire ufficialmente alla proprietà, ma nel frattempo ha lanciato un appello pubblico. Chiunque avesse smarrito il cucciolo o fosse in grado di fornire informazioni utili all’identificazione può contattare il numero il centralino della Polizia Locale di Montemurlo telefono 0574-558499. Per garantire la massima sicurezza dell'animale, la restituzione avverrà solo dietro presentazione della documentazione ufficiale o di prove inequivocabili (ad esempio, il libretto sanitario) che ne attestino la legittima proprietà.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

