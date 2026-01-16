Sono partiti i lavori per la Casa della Salute di Barberino Tavarnelle

Barberino Tavarnelle
Sono partiti i lavori per la realizzazione dello Spoke di Barberino Tavarnelle con l’obiettivo di potenziare l’offerta del sistema sociosanitario presente sul territorio. Negli spazi della ex biblioteca comunale, situati in piazza della Repubblica, sta prendendo forma la Casa della Salute, un’unica struttura sanitaria, connessa agli hub delle case di comunità, dove troveranno spazio undici ambulatori e due sale d’attesa, progettati per accogliere i medici di medicina generale e le pediatre che operano nel territorio, un infermiere e alcuni medici specialisti. Si tratta di uno dei più importanti investimenti messi in campo dalla giunta Baroncelli nel settore dei servizi sociosanitari e che ha richiesto una spesa complessiva pari a mezzo milione di euro.

“Il progetto per la realizzazione di uno Spoke della Case della Comunità, - dichiara il sindaco David Baroncelli - potrà rappresentare un’esperienza in grado di produrre significativi effetti positivi nel sistema dell’assistenza sanitaria, destinata a rappresentare un punto di riferimento per la continuità delle prestazioni sanitarie di cui necessitano i cittadini e le cittadine”.

L’immobile di proprietà comunale è la ex biblioteca situata nel centro abitato di Tavarnelle, spazio che si estende su una superficie pari a 380 metri quadrati. Lo Spoke sarà collegato e interconnesso con il distretto sanitario del Borghetto e garantirà la presenza dei medici, delle pediatre e di un infermiere di comunità per almeno dodici ore al giorno, sei giorni su sette e la disponibilità di alcuni ambulatori specialistici. Ai servizi e agli ambulatori, attivi presso il distretto del Borghetto e alle sedi degli ambulatori medici nelle frazioni di Barberino Tavarnelle, che rimarranno tutti attivi, si aggiunge una nuova realtà che mira a sostenere l'aggregazione degli studi medici esistenti ed un nuovo percorso incentrato sulla medicina di gruppo, nonché favorire una maggiore capillarità ed un’efficienza operativa. Lo Spoke di Barberino Tavarnelle sarà gestito, in un’ottica di multidisciplinarità, dal team di professionisti costituito dai medici di famiglia e dalle pediatre.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

