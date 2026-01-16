Lavori sulla linea ferroviaria, stop ai treni tra Empoli e Pisa per due giorni

Dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio

Dalle 22.00 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 e domenica 1 febbraio saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera nonché attività propedeutiche per la soppressione del passaggio a livello di Navacchio.

Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze SMN – Empoli – Pisa sarà interrotta per tutta la durata dei lavori tra Empoli e Pisa, mentre tra Firenze ed Empoli sarà riprogrammato il servizio ferroviario.

Durante i lavori, che prevederanno un investimento di circa 1 milione di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 20 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di numerosi mezzi d’opera e attrezzature specifiche.

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle 22.00 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio per lavori programmati di manutenzione straordinaria tra Empoli e Pisa sulla linea Firenze-Pisa.

La circolazione ferroviaria tra Empoli e Pisa è sospesa.

I treni del Regionale di Trenitalia sulla relazione Firenze SMN – Empoli saranno riprogrammati con un servizio spola tra le due le località che effettuerà fermate intermedie a Montelupo, Signa/Lastra a Signa, S.Donnino, Le Piagge, Firenze Rifredi.

Quelli in servizio sulla linea Firenze – Pisa diretti a La Spezia, Grosseto, Livorno, e Campiglia/Piombino saranno limitati o avranno origine da Pisa Centrale. Restano invariati i servizi tra Firenze – Empoli – Siena.

I canali di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati dal 17 gennaio.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane

