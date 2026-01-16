Maratonina Città di Vinci, tutto quello che c'è da sapere

Alle porte di un traguardo storico. In attesa del 2027 quando si celebrerà in grande stile il suo quarantennale, la Maratonina Città di Vinci si appresta alla sua nuova edizione il prossimo 1 febbraio. La manifestazione, quest’anno Memorial Giorgini Nazzareno oltre che Trofeo Incitec giunto alla sua terza edizione, non cambia la sua formula che ne ha fatto la sua fortuna, a cominciare dal percorso di 14,9 km, ideale per preparare i grandi appuntamenti primaverili di maratona e mezza e verificare il proprio stato di forma in una fase cruciale della preparazione.

Il percorso è tutto disegnato all’interno della città che il sommo Leonardo ha reso famosa in tutto il mondo e l’edizione di quest’anno assume anche un carattere particolare in quanto la prova è contestualizzata nell’Anno dell’Ingegno che caratterizzerà tutto il 2026 di Vinci. Partenza davanti al ristorante “All’Unicorno” in prossimità del semaforo di Via Giovanni XXIII, disegno tutto per le strade della città attraverso un tracciato ondulato con arrivo nella limitrofa Via Roma.

Lo start verrà dato alle ore 9:15. Per iscriversi alla manifestazione, inserita nel calendario Uisp, la quota è estremamente contenuta, appena 10 euro che diventeranno 12 per coloro che provvederanno al mattino della gara. 5 euro invece per la passeggiata ludico-motoria di 6 km. Previsto un tetto massimo di 500 iscritti. Pacco gara per tutti i partecipanti, previsti 98 premi di categoria oltre a riconoscimenti per le prime 10 società per numero di partecipanti. Tra le iniziative a contorno dell’evento, anche la possibilità di accedere al Museo Leonardiano a titolo gratuito.

