Torna il sabato del 'Mercatale in Empoli' in via Bisarnella

Appuntamento ormai fisso quello del sabato mattina in via Bisarnella (lato parco Mariambini) con il “Mercatale in Empoli” tra gusto, sapori genuini, eccellenze e qualità. Domani, 17 gennaio 2026, dalle 8 alle 13, tornano in bella mostra le aziende agricole del territorio e non solo con i loro prodotti unici. della tradizione.

Jolanda da Ferrara con il riso Carnaroli, Arborio, Venere, Roma, quello rosso e la farina di riso; l’azienda agricola Fustolatico porterà vino e olio extravergine di oliva; la nuova fattoria con pane di grano antichi a lievitazione naturale, gastronomia e dolci; i salumi, la carne di vitello, di maiale, di pollo e di coniglio di Marco Macelleria; l'orto di Paglione di Certaldo con verdure di stagione; l'azienda agricola Perricone Geri con gli agrumi e la frutta secca da Ribera; l’azienda agricola Fustolatico porterà vino e olio extravergine di oliva.

E ancora, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado); Proceva con la pasta dei grani della Valdelsa; il parmigiano reggiano con la cooperativa agricola del Frignano; la fattoria Fiore Simone con miele e olio extravergine di oliva, l’azienda agricola Remma con frutta e verdura di Fucecchio.

Ci saranno l’azienda agricola Roberto Romagnoli con la carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi; l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini e l’azienda agricola Luigina d'Ercole con le verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa