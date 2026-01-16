Oggi Certaldo ricorda i bombardamenti del 1944 e rende omaggio ai partigiani e alle vittime civili

Il 15 gennaio 1944 i bombardamenti causarono oltre cento vittime civili, segnando in modo indelebile la storia della nostra comunità.

Questa mattina il Sindaco Giovanni Campatelli, insieme alla Polizia Municipale, al Comandante della Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Maggiore Davide Guglielmini, e all’ANPI, ha portato il proprio saluto alla Casa di Riposo Centro Giglioli e al Cimitero comunale, dove sono sepolti i partigiani di Certaldo e altri caduti.

Un momento di memoria e raccoglimento per onorare le vittime e riaffermare il valore della pace.

“ .

15 1944.

ℎ ℎ ̀.

.

, ℎ ̀.

, , .

̀ ’ ℎ , ℎ ̀ .

, 1944 ℎ : ̀ ’, , .

ℎ ℎ , .

̀ , ̀, .

ℎ ̀ .

, , , , , ℎ, , ℎ ’̀ .

, , ̀ ℎ : , , ̀.

ℎ ̀ .

̀ ̀ .

ℎ́ ’̀ , ’̀ .

:

, .

.

1944, .

ℎ ’ ℎ ̀ : ℎ , ℎ , ℎ , .

̀ ℎ .

̀ ℎ , .

ℎ , .

ℎ ’ ̀ .

ℎ , .

, :

, , ̀ .

.

.

ℎ́ , , .

, ’ ’ ̀ , 15 1944.

ℎ ̀ ,

̀ , ℎ .“

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate