Oggi Certaldo ricorda i bombardamenti del 1944 e rende omaggio ai partigiani e alle vittime civili

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 15 gennaio 1944 i bombardamenti causarono oltre cento vittime civili, segnando in modo indelebile la storia della comunità certaldese

Il 15 gennaio 1944 i bombardamenti causarono oltre cento vittime civili, segnando in modo indelebile la storia della nostra comunità.

Questa mattina il Sindaco Giovanni Campatelli, insieme alla Polizia Municipale, al Comandante della Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Maggiore Davide Guglielmini, e all’ANPI, ha portato il proprio saluto alla Casa di Riposo Centro Giglioli e al Cimitero comunale, dove sono sepolti i partigiani di Certaldo e altri caduti.

Un momento di memoria e raccoglimento per onorare le vittime e riaffermare il valore della pace.

commemorazioni_vittime_bombe_partigiani_civili_certaldo_2026 (5)

commemorazioni_vittime_bombe_partigiani_civili_certaldo_2026 (6)

commemorazioni_vittime_bombe_partigiani_civili_certaldo_2026 (1)

commemorazioni_vittime_bombe_partigiani_civili_certaldo_2026 (2)

commemorazioni_vittime_bombe_partigiani_civili_certaldo_2026 (3)

commemorazioni_vittime_bombe_partigiani_civili_certaldo_2026 (4)

“ .

15 1944.

ℎ ℎ ̀.

.

, ℎ ̀.

, , .

̀ ’ ℎ , ℎ ̀ .

, 1944 ℎ : ̀ ’, , .

ℎ ℎ , .

̀ , ̀, .

ℎ ̀ .

, , , , , ℎ, , ℎ ’̀ .

, , ̀ ℎ : , , ̀.

ℎ ̀ .

̀ ̀ .

ℎ́ ’̀ , ’̀ .

:

, .

.

1944, .

ℎ ’ ℎ ̀ : ℎ , ℎ , ℎ , .

̀ ℎ .

̀ ℎ , .

ℎ , .

ℎ ’ ̀ .

ℎ , .

, :

, , ̀ .

.

.

ℎ́ , , .

, ’ ’ ̀ , 15 1944.

ℎ ̀ ,

̀ , ℎ .“

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
16 Gennaio 2026

Certaldo, la Biblioteca comunale B. Ciari riapre al pubblico

Si informa che lunedì 19 gennaio la Biblioteca comunale B. Ciari riaprirà regolarmente al pubblico, osservando i consueti orari di apertura, dopo la chiusura temporanea necessaria per consentire l’intervento di ripristino all’impianto di riscaldamento.   L’Amministrazione [...]

Certaldo
Attualità
15 Gennaio 2026

A Rigosecco l'omaggio ai partigiani di Certaldo, il sindaco: "La libertà non fu un dono, ma una conquista"

A Rigosecco, oggi, la memoria ha avuto voce, volto ed emozione. Una cerimonia intensa e partecipata ha reso omaggio ai partigiani Luigi Marsili detto “Prudore” e Luciano Panti, caduti per [...]

Certaldo
Attualità
15 Gennaio 2026
fiammetta palazzari serchioni certaldo

Certaldo, prolungata al 12 febbraio 'Fiammetta' di Valentina Palazzari

Prolungata fino al 12 febbraio 2026 al Palazzo Pretorio di Certaldo Alto (FI), Fiammetta, la nuova personale di Valentina Palazzari a cura di Davide Sarchioni. Le sale affrescate che per oltre sei secoli furono [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina