Ordigno Bellico, modifiche al servizio di trasporto pubblico a Empoli e Vinci

Autolinee Toscane informa che domenica 18 gennaio 2026, in occasione delle operazioni di rimozione del secondo ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del Teatro “Il Ferruccio” in Piazza Guido Guerra a Empoli, saranno adottate modifiche temporanee al servizio di trasporto pubblico locale.

Per consentire le operazioni di rimozione sarà istituita una «ZONA ROSSA» ad Empoli (FI), che interesserà tutte le viabilità, in un raggio di circa 500 metri, rispetto a Piazza Guido Guerra; nell’area sarà vietata la presenza di persone, animali domestici, veicoli posteggiati e sarà sospeso il traffico veicolare e pedonale.

Pertanto, anche il servizio di trasporto pubblico locale – dall’inizio del servizio e fino al termine delle operazioni di despolettamento dell’ordigno e comunicazione di avvenuta messa in sicurezza - subirà alcune modifiche, coinvolgendo le linee 1, 2, 3, 26, 48 e 49, che dovranno necessariamente variare il proprio itinerario.

Sul sito at-bus.it sarà possibile consultare nel dettaglio la deviazione e modifiche previste per ogni linea.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24).

Fonte: AT - Ufficio stampa