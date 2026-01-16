Ordigno bellico, rimozione a Empoli: tutte le informazioni utili

Il 18 gennaio 2026 si svolgeranno le operazioni di rimozione di un ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuto nel cantiere del Teatro Il Ferruccio in Piazza Guido Guerra a Empoli. È il secondo ordigno ritrovato nel cantiere, dopo quello rimosso nel settembre 2025: si tratta di una bomba d’aereo da 500 libbre, che sarà disinnescata dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano di Castel Maggiore (BO).

Di seguito riportiamo la nota della Prefettura di Firenze con il dettaglio delle operazioni.

Ordigno bellico, le operazioni di disinnesco. Evacuate oltre 4800 persone

Le operazioni si svolgeranno in due fasi:

1. despolettamento sul posto mediante rimozione dei sistemi di innesco.

2. trasporto e brillamento in area sicura presso una cava.

Per lo svolgimento di tali operazioni in sicurezza saranno evacuate 4.843 persone (3600 residenti per il Comune di Empoli e 1243 residenti del Comune di Vinci) e i genieri dell’Esercito hanno realizzato una struttura di contenimento, che ha permesso di ridurre l’area di evacuazione a 468 metri.

Al fine di definire le operazioni e contenere l’impatto sulla popolazione sono state svolte numerose riunioni coordinate dalla Prefettura con tutti gli attori competenti: Reggimento Genio Ferrovieri, Città Metropolitana di Firenze, Comuni di Empoli, Vinci e Calenzano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Comando dei Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Azienda USL Toscana Centro, Croce Rossa Italiana – Corpo Militare, ASPI, AVR, ANAS, e gestori dei servizi pubblici essenziali.

Nel corso degli incontri è stata: o pianificata la cinturazione dell’area di evacuazione mediante l’installazione di

- 11 varchi nel Comune di Empoli

- 9 varchi nel Comune di Vinci

presidiati da personale della Polizia Municipale e delle associazioni di Protezione Civile.

Nella zona rossa, oltre all’evacuazione dei residenti e dei loro animali domestici, è prevista la totale interdizione al traffico veicolare e al transito dei pedoni. La zona rossa dovrà essere sgombra da veicoli parcheggiati. Tutte le attività (commerciali, religiose, sportive, ecc) all’interno della zona rossa dovranno essere sospese per tutta la durata delle operazioni dato che l’area è interdetta alla presenza di persone.

I piani di evacuazione e la mappa dei varchi sono disponibili sui rispettivi siti dei due Comuni coinvolti.

• https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Comunicati/Ordigno-bellico-al-cantiere-del-Teatro-approvati-Piani-di-Evacuazione

• https://www.comune.vinci.fi.it/wp-content/uploads/2025/12/pianoevacuazione_18125.pdf

Rivolta particolare attenzione alla tutela delle persone fragili, con uno screening condotto dall’ASL Toscana Centro che ha identificato 85 persone con esigenze sanitarie, per le quali sono stati predisposti servizi di trasporto e accoglienza dedicati già a partire da sabato 17 gennaio.

Aree di accoglienza a Empoli e Vinci

Definite le aree di accoglienza per la cittadinanza:

• Empoli: scuola “Busoni”, via R. Sanzio 157

• Vinci: Palazzetto “Falcone e Borsellino”, via Caduti sul Lavoro 6

ove verrà garantita la presenza di special care unit sanitarie, la somministrazione di acqua e vitto fino alla cessazione delle operazioni o definito il cronoprogramma delle attività:

Venerdì 16 gennaio

• apertura dei Centri Operativi Comunali dei Comuni di Empoli e di Vinci e del Centro Operativo Intercomunale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa. L’attivazione di tali organismi consentirà l’impiego del volontariato per le attività di pianificazione ed in particolare per la comunicazione, l’informazione e istruzioni alla cittadinanza.

Domenica 18 gennaio

• a partire dalle ore 7:00 prenderanno avvio le operazioni di chiusure dei varchi, il posizionamento delle transenne per la chiusura dei varchi e apertura delle aree di accoglienza, chiusura di tutti varchi in entrata per traffico veicolare e pedonale e inizio evacuazione della “Zona Rossa”;

• alle 9:00, ad evacuazione completata, inizieranno le operazioni di disinnesco;

• ad operazioni concluse cesseranno i divieti di interdizione al traffico e inizierà la normalizzazione del flusso veicolare e pedonale.

Al fine di coordinare le attività sarà operativo dalle ore 7:00 di domenica 18 gennaio il Centro Coordinamento Soccorsi presieduto dalla Prefettura per il coordinamento delle attività congiunte di Esercito, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, ASL-118, Città Metropolitana Protezione Civile, Comuni di Empoli e Vinci, Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Saranno altresì operativi per gli aspetti di competenza, il Centro Operativo Comunale del Comune di Empoli, il Centro Operativo Comunale del Comune di Vinci e il Centro Operativo Intercomunale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.

Per la gestione diretta delle operazioni sul campo sarà operativo un posto di comando avanzato denominato Incident Control Point (ICP).

Contatti e informazioni

Il Comune di Empoli ha messo a disposizione: una pagina del suo sito con tutte le informazioni che verranno via via rese note (QUI), un numero di telefono (0571 757535) che è possibile contattare negli orari di apertura del centralino del Comune, ovvero, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per tutte le informazioni di dettaglio. Per eventuali richieste di assistenza all’evacuazione si potrà anche scrivere all'indirizzo mail ordignobellico@comune.empoli.fi.it.

Il Comune di Vinci ha messo a disposizione: la pagina del sito (QUI) dove trovare tutte le informazioni necessarie, il numero di telefono (0571 933298) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì e il giovedì anche tra le ore 15:00 e le ore 17:00 e è disponibile anche l'indirizzo mail protezionecivile@comune.vinci.fi.it

Per ogni aggiornamento potranno essere consultati i canali Whatsapp, Telegram, Facebook e Instagram del Comune di Empoli. Per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimenti è altresì possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile della Città Metropolitana allo 0557979. Per qualsiasi urgenza si invita a contattare il numero unico emergenza 112.

Leggi anche:

Ordigno bellico, cambia la viabilità a Empoli per la rimozione

Rimozione dell'ordigno per il 18 gennaio: come cambia la viabilità a Spicchio

Ordigno bellico, effettuato volantinaggio per le 5mila abitazioni da evacuare