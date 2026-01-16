Ospedale Mugello, si amplia l’attività ambulatoriale di Pneumologia

Borgo San Lorenzo
Si rafforza l’offerta dell’attività ambulatoriale di Pneumologia presso l’Ospedale del Mugello, già riattivata nel 2022 dopo la sospensione avvenuta durante la prima fase della pandemia da Covid-19.

A partire da gennaio 2026 è stato infatti aperto un ulteriore ambulatorio pneumologico, che va ad ampliare la risposta assistenziale sul territorio. L’attività sarà condotta dal dottor Claudio Bettini, alla guida dell’ambulatorio che opera in continuità con la Pneumologia diretta dal dottor Walter Castellani.

In precedenza attivo solo il mercoledì mattina, l’ambulatorio sarà ora operativo anche tutti i martedì del mese, aumentando così le possibilità di accesso per i pazienti. Parallelamente, è stata potenziata anche la disponibilità per l’esecuzione delle prove di funzionalità respiratoria.

Si ricorda inoltre che presso l’ambulatorio vengono effettuate anche emogasanalisi, prenotabili a seguito di richiesta del Medico di Medicina Generale (MMG).

Il dottor Castellani, direttore della Fisiopatologia respiratoria del Palagi, sottolinea l’importanza dell’ampliamento del servizio: “Si tratta di rispondere ai bisogni dei pazienti, perseguendo l’obiettivo di avvicinare i servizi al loro domicilio e non viceversa, costruendo percorsi specialistici in una logica di integrazione ospedale/territorio, che permetta una presa in carico ed una risposta unitaria ai loro bisogni, oltre che una razionalizzazione nell’uso delle risorse. Inoltre, questo ambulatorio di primo livello, sarà supportato per i casi più gravi e complessi (secondo e terzo livello) dall’equipe  ospedaliera della  SOSD  Fisiopatologia Respiratoria del Palagi”.

Soddisfazione per l’implementazione del servizio è stata espressa anche dalla dottoressa Claudia Capanni, direttrice della SOC Direzione Sanitaria dell’Ospedale del Mugello: “Vista la richiesta di tale tipo di attività nella zona del Mugello, desidero ringraziare il dottor Castellani che ha prontamente colto l’importanza di questa estensione dell’offerta, avviando il secondo ambulatorio non appena sono state disponibili le risorse necessarie”.

L’ampliamento dell’attività rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei servizi sanitari dedicati alla popolazione del Mugello, rispondendo in modo concreto ai bisogni di salute del territorio.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

