Piscina Fiammetta, Più Certaldo: "Falsa partenza per Certaldo Servizi"

Dopo le problematiche riscontrate sui Bandi di selezione per il personale della nuova Piscina Fiammetta; Certaldo Servizi incappa nell’ennesimo imprevisto.

Non sono bastati i buoni propositi dell’Assessore Scardigli per garantire alla nuova società in house la gestione dell’impianto natatorio: Dall’albo pretorio apprendiamo infatti che l’Amministrazione ha affidato (in fretta e furia) la gestione della vecchia piscina ad “Associazione UISP Comitato Territoriale di Firenze a.p.s.” ad un importo di € 30.000,00 oltre IVA per gestire l’impianto dal 13/01/2026 al 28/02/2026.

Ennesima prova della scarsa capacità organizzativa dei nostri amministratori.

Ringraziamo l’Associazione per essersi prestata, seppur ad un costo non indifferente, alla gestione della nostra Piscina e ci auguriamo che le carenze riscontrate in questa fase non pregiudichino oltre modo l’avanzamento dei lavori.

Più Certaldo

