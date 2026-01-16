Pistoia, sventata truffa del 'falso carabiniere': due arresti

Nel pomeriggio del 13 gennaio, i Carabinieri di Pistoia sono intervenuti sventando in tempo un tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani: il modus operandi era quello della truffa deli: il modus operandi era quello della truffa del 'falso carabiniere'.

I militari riferiscono che un anziano di 90 anni anni si era presentato alla Caserma dei Carabinieri di viale Italia a Pistoia, visibilmente preoccupato, chiedendo chiarimenti su una comunicazione ricevuta poco prima. L'anziano aveva risposto a una telefonata sul numero fisso di casa da parte di un sedicente carabiniere, che lo aveva informato che un'automobile a lui intestata era coinvolta in una rapina e che era necessario pagare urgenti spese.

Durante la conversazione, il truffatore aveva anche fornito istruzioni precise per reperire denaro contante e raccogliere eventuali gioielli in oro presenti nell'abitazione. Temendo conseguenze giudiziarie, l'uomo aveva deciso di recarsi di persona alla caserma, mentre la moglie di 88 anni attendeva a casa l'arrivo dei presunti incaricati.

I Carabinieri, riconoscendo immediatamente la modalità della truffa del 'falso carabiniere', hanno organizzato un servizio di controllo presso l'abitazione dei coniugi. Giunti sul posto, hanno notato due uomini sospetti: uno seduto in auto e l'altro intento a entrare nell'edificio, ma entrambi hanno reagito con nervosismo alla presenza dei militari. I due soggetti, un 49enne di nazionalità greca e un 46enne italiano, entrambi residenti a Roma, sono stati fermati e identificati in un vicino negozio di generi alimentari.

Gli accertamenti hanno rivelato che i due erano già noti alle forze dell'ordine per truffe simili in diverse città italiane. Il cittadino greco risultava inoltre destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Como.

I due malviventi sono stati arrestati e trasferiti presso la casa circondariale di Pistoia.

