Play4Fun: attivo a Fucecchio un corner informativo dedicato alla prevenzione e supporto contro il gioco d’azzardo

A Fucecchio prende il via una nuova e significativa azione di prossimità del progetto Play4Fun, dedicato alla prevenzione e al contrasto del Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA).

Grazie alla collaborazione con la Farmacia Serafini, viene attivato un corner informativo permanente all’interno della farmacia, uno spazio accessibile e riservato pensato per offrire ascolto, informazioni e orientamento ai servizi di supporto presenti sul territorio.

Il corner nasce dall’idea di portare la prevenzione “nei luoghi di vita quotidiana”, rendendo più semplice e naturale per le persone avvicinarsi a un primo contatto, anche solo informativo, sul tema del gioco d’azzardo e delle sue possibili conseguenze. All’interno dello spazio saranno disponibili materiali informativi dedicati e sarà possibile confrontarsi in modo riservato con un’operatrice specializzata nelle dipendenze, con particolare competenza sul Disturbo da Gioco d’Azzardo.

L’operatrice sarà presente una volta al mese, il martedì dalle ore 16 alle 18, nelle seguenti date: 20 gennaio, 17 febbraio, 24 marzo, 21 aprile, 19 maggio.

Durante questi appuntamenti sarà possibile ricevere informazioni sui rischi legati al gioco d’azzardo, sui segnali di allarme, sui servizi di cura attivi sul territorio e sui percorsi di supporto rivolti anche ai familiari.

L’attivazione del corner informativo in farmacia rafforza e integra lo Sportello di Ascolto di Fucecchio, ampliando così i punti di riferimento sul territorio per chi sente il bisogno di aiuto o di un semplice momento di confronto. Lo Sportello di Ascolto, situato presso la Fondazione I Care (via 1° Settembre 43/a), è aperto ogni giovedì dalle 16 alle 19 e si può prenotare un appuntamento chiamando al numero 057121434 o tramite whatsapp al numero 370 3072713.

Questa nuova sperimentazione si inserisce all’interno del più ampio progetto Play4Fun, promosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa in collaborazione con il Ser.D Empoli Valdarno Inferiore, e realizzato da una ATS tra Cooperativa Sociale Il Cammino, Cat Cooperativa Sociale, Associazione Progetto Arcobaleno e Cooperativa Sociale Arnera, dalla Cooperativa Sociale Coop21, da Arci Valdarno Inferiore e Arci Empolese Valdelsa, dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Certaldo, dalla Fondazione I Care, e dall’Associazione Di.Te.

Il progetto, sostenuto con risorse del Fondo Gioco Azzardo Patologico 2022, opera in ambito scolastico, lavorativo e comunitario, con l’obiettivo di intercettare precocemente le situazioni di rischio e favorire l’accesso alle cure.

Per maggiori informazioni: www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/Play4Fun

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa