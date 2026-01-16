Pnrr, il cantiere di piazza Manin a Pisa prosegue

Il Presidente del Tar della Toscana, questa mattina, ha accolto l’istanza del Comune di Pisa in merito alla necessità di completare i lavori di riqualificazione di piazza Manin e, pertanto, ha revocato il precedente decreto presidenziale del 15 gennaio scorso (n. 15) che concedeva la sospensiva al provvedimento di sgombero temporaneo della piazza.

Nel provvedimento viene riconosciuta la sussistenza dell’urgenza legata al rischio di perdita dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla realizzazione dei lavori di riqualificazione.

La decisione consente quindi di procedere con i lavori del cantiere per la riqualificazione del percorso turistico dal parcheggio scambiatore di via Pietrasantina fino a piazza Manin, ultimo lotto del progetto di valorizzazione dell’ingresso monumentale a piazza del Duomo. I lavori non subiranno alcuna interruzione e potranno seguire il cronoprogramma stabilito.

