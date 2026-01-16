Manutenzione delle alberature a Ponte a Cappiano: chiuso viale Colombo

Si informa la cittadinanza che nei giorni di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 gennaio 2026 una ditta specializzata e incaricata dal Comune eseguirà un intervento di potatura e alleggerimento delle alberature presenti lungo viale Colombo, nella frazione di Ponte a Cappiano.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, nei giorni 19-20-21 gennaio 2026, sarà chiuso al traffico veicolare (eccetto residenti) il tratto di viale Colombo compreso tra la rotatoria all'altezza della Conceria Zabri e il Ponte Mediceo, in entrambe le direzioni di marcia. La chiusura sarà attiva dalle 08.30 alle 17.30. La ditta esecutrice provvederà direttamente alle operazioni di chiusura e riapertura della strada negli orari indicati.

