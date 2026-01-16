Premio Contessa Emilia, segnalazioni al via per il premio alle donne empolesi

Riflettori accesi sulle donne empolesi. Su coloro che sono nate, vissute o che hanno operato su questo territorio e hanno lasciato o stanno lasciando un segno nella città di Empoli.

Per l'assegnazione dei riconoscimenti in particolare saranno valutate storie rappresentative di voci femminili del passato e del presente che raccontano di sé, della propria vita, che si sono particolarmente distinte per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, alle disuguaglianze nonché per il generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità.

In poche parole, torna un appuntamento ormai atteso e molto partecipato da un pubblico che ad ogni edizione si mostra presente, appassionato e attento: il ‘Premio Contessa Emilia’, quinta edizione. Un contest non competitivo che si svolge nella ‘Giornata internazionale della donna’ e che verrà consegnato proprio domenica 8 marzo 2026.

Chi può partecipare. Come inviare la candidatura

Come da tradizione, due sono le categorie previste: donna del passato, ovvero non vivente alla data del contest, e donna del presente, ovvero in vita alla medesima data. Un premio speciale, dedicato alle donne, per valorizzare il contributo, le azioni di figure femminili empolesi, ‘del passato’ e ‘del presente’, che si sono contraddistinte per il loro impegno verso la comunità cittadina, promuovendo il bene comune e per questo meritevoli di menzione.

Possono partecipare, segnalando storie di donne viventi o defunte, donne e uomini che, alla data del contest, abbiano compiuto il 18esimo anno di età ed enti del Terzo Settore (secondo la definizione dell’art 4 del Dlgs 117/2017). Per partecipare è sufficiente utilizzare l’apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune di Empoli, (QUI). Chi vorrà potrà anche inviare la propria autocandidatura. Potranno essere ripresentate candidature già inoltrate anche nella precedente edizione.

Le domande dovranno essere inoltrate entro le 24.00 del 16 febbraio 2026.

Il ‘Premio Contessa Emilia’ è una iniziativa promossa dal Comune di Empoli e dalla Commissione Pari Opportunità.

Premio Contessa Emilia: "Protagonista la grandezza delle donne"

“Saremo davvero libere quando guadagneremo quanto gli uomini e davvero avremo accesso a tutte le carriere e a tutte le professioni – ha affermato l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini -, quando potremo camminare per strada senza sentirci gli occhi addosso, quando lo Stato garantirà alle persone i servizi di cui hanno bisogno e gli uomini e le donne si prenderanno cura, entrambi e in ugual modo, dei bambini, degli anziani e di chi è più fragile. Ancora questo momento non è arrivato. Ancora in tante persone si nasconde l'idea che la donna sia inferiore rispetto all'uomo. Ancora manca la consapevolezza della parità tra uomo e donna. Con il Premio Contessa Emilia proviamo a dare un contributo alla costruzione di questa consapevolezza, facendo emergere la grandezza delle donne, perché sia svelata ed evidente a tutti coloro che hanno occhi per guardare e orecchie per sentire. Ringrazio le componenti della commissione pari opportunità per il lavoro fatto, che ci ha consentito di arrivare a questa quinta edizione. Mi auguro di ricevere tante storie di donne”.

“Ritorna anche quest’anno il Premio Contessa Emilia, premio molto caro alla commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli. Il Contest vuole essere, ancora una volta, un’opportunità per tutte e tutti coloro che sceglieranno di contribuire con le proprie storie a questa iniziativa. Iniziativa che cresce di anno in anno ponendo l’attenzione sull’impegno e sul valore che le donne hanno espresso e che continuano ad esprimere nel nostro territorio e non solo. Un ruolo centrale, nel passato come nel presente, in ogni contesto della vita della nostra comunità. Attendiamo con emozione le candidature per portarle e conoscenza della comunità durante il pomeriggio dell’8 marzo”, il commento della presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Cira D’Antuono.

Le premiate 2025

Quattro donne, un ‘podio’ importante. Per la sezione ‘Donna del passato’, Naire Cartechini, una vita a servizio della comunità, ritirato il premio dalla nipote Arianna; per la sezione ‘Donna del presente’, Stefania Caparrini, imprenditrice che mette al centro le donne.

Due sono state invece le donne a cui è stata assegnata la menzione d’onore: Claudia Fiaschi – scomparsa il 4 marzo 2024, presidente di Coeso, ex portavoce del Forum del Terzo settore -. Claudia aveva dedicato la sua vita alla cooperazione sociale, con particolare attenzione al mondo dell’educazione e dell’infanzia. Per lei a ritirare la pergamena, la sorella Silvia; la seconda menzione è stata conferita a Maya Albano, presidente della Commissione Pari Opportunità di Empoli dal 2020 al 2024.

Chi era la Contessa Emilia

Il volto raffigurato di una donna stilizzata, poggiato sulla sua acconciatura, un borgo con una pieve, le torri e un campanile evoca quello della contessa Emilia, moglie del conte Guido Guerra, che nel dicembre del 1119, a Pistoia, firmò davanti a un notaio l’atto che di fatto concedeva ad individui e famiglie la possibilità di trasferirsi in prossimità della pieve di Sant’Andrea. Tale atto segnava di fatto la nascita dell’Empoli odierna. Per questo sulla testa di Emilia si erge Empoli, cinta da mura, con al centro la Collegiata. Questo ‘simbolo’ venne realizzato dall’artista Camilla Garofalo per celebrare Empoli 2019, i 900 anni dell’incastellamento della città e successivamente donato all’amministrazione comunale per il ‘Contessa Emilia’.

