Rapina e aggressione a cittadini cinesi, due minorenni arrestati a Prato

Una rapina e un'aggressione a Prato, ai danni di cittadini cinesi, commesse da giovanissimi. Al termine delle indagini dei carabinieri due minorenni sono stati arrestati e uno dei quali, come ricostruito, avrebbe preso parte a entrambi gli episodi avvenuti rispettivamente a ottobre e dicembre.

Nel primo caso, il 6 ottobre, una donna ha presentato denuncia dopo aver subito una rapina due giorni prima in via Menotti. Secondo quanto riferito due soggetti le si erano avvicinati e mentre uno dei due l'avrebbe afferrata al collo da dietro mettendole una mano sulla bocca, per non farla urlare, il complice le avrebbe strappato la borsa che aveva a tracolla. Come spiegato in una nota dall'Arma, nonostante i due ragazzi si siano dati alla fuga le indagini hanno permesso di individuarli e "uno di questi è stato anche riconosciuto con certezza dalla vittima ed identificato in un minorenne albanese di 15 anni".

Il secondo caso risale al 5 dicembre, sempre a Prato nei pressi di via Baracca, dove una coppia di cittadini cinesi è stata aggredita da quattro ragazzi. Sempre da quanto ricostruito il gruppo avrebbe accerchiato le vittime e, dopo averle minacciate, avrebbero tentato di farsi consegnare il denaro in loro possesso. La donna riuscì a fuggire per chiedere aiuto mentre i quattro avrebbero spruzzato spray al peperoncino al volto dell'uomo prima di darsi alla fuga. L'immediato intervento delle forze dell'ordine e le ricerche estese alle zone limitrofe hanno portato all'individuazione dei quattro, riconosciuti dalle vittime. Tra loro due minorenni, rispettivamente un 17enne peruviano e un 15enne albanese, pluripregiudicati e come spiegato ancora dai carabinieri, trovati in possesso dello spray al peperoncino utilizzato e di alcuni oggetti usati per travisarsi.

All'esito degli accertamenti il 15enne è stato accusato di aver preso parte a entrambi gli episodi. In questi giorni i carabinieri di Prato, di Montemurlo e di Jolo hanno eseguito l'ordinanza della misura di collocamento in comunità, emessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze, nei confronti dei due giovanissimi di 15 e 17 anni.

