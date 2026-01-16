Referendum Giustizia, i Circoli ARCI di Empoli per il NO: primo incontro alla Casa del Popolo di Monterappoli

In vista del prossimo referendum sulla legge costituzionale di riforma della magistratura, i Circoli ARCI della zona si mobilitano per la campagna a favore del 'No', con una serie di appuntamenti aperti alla cittadinanza.
Il primo appuntamento si terrà martedì 20 gennaio alle ore 18 presso la Casa del Popolo di Monterappoli, in via Salaiola 303, Empoli. L'incontro vedrà la partecipazione di Beniamino Deidda, magistrato ed ex Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, che interverrà sul tema della riforma e sull'importanza dell'equilibrio dei poteri sancito dalla Carta costituzionale.
A seguire, sarà offerto un buffet per sostenere le attività del Circolo ARCI. È possibile prenotare al numero 370 3237710.
