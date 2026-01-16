Referendum Giustizia, nasce nel Valdarno Inferiore il Comitato per il NO: raccolte già 120 adesione

In vista del prossimo referendum per la modifica dell'ordinamento giudiziario, previsto per il 22 e 23 marzo, nel Valdarno Inferiore si è costituito un Comitato per il NO. Il neocostituito comitato circondariale ha avviato una serie di incontri per informare la cittadinanza sui contenuti del referendum.

Il comitato vede l'adesione di numerose realtà associative e sociali del territorio, tra cui Cgil, Anpi, Arci, Legambiente, Libera, Auser, Cdc, Giuristi Democratici, Autonomie Locali Italiane e Sinistra Per. Ieri, 15 gennaio, si è tenuto il primo incontro al Cineclub Agorà di Pontedera.

A pochi giorni dalla sua costituzione, in soli quattro giorni, e utilizzando poco più che il passaparola, sono state già raccolte oltre 120 adesioni.

Il comitato lancia un appello: "chiunque voglia aderire, può inviare una e-mail all'indirizzo iovotono2026@libero.it".