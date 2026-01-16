Ruba al centro commerciale, denunciato

Cronaca Massa e Cozzile
La polizia è intervenuta a Massa e Cozzile in un centro commerciale. La segnalazione riguardava alcuni prodotti sottratti ad un supermercato per un valore di circa 500 euro (articoli di profumeria e abbigliamento).

Gli operatori della Volante, una volta raggiunto il responsabile, lo hanno bloccato. Hanno poi restituito la merce al negozio e l’uomo – di origini georgiane, regolare sul Territorio Nazionale, senza fissa dimora e con alcuni precedenti specifici – è stato denunciato per furto aggravato.

