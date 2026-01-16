Vitolini, Spicchio e Sovigliana: è tempo di Carnevale e di sfilate

Si rinnova la tradizione carnevalesca vinciana e i primi a indossare le maschere saranno i vitolinesi, che domenica 18 gennaio aspettano tutti al Carnevale dei bambini, giunto alla sua 39ª edizione. Ogni domenica, fino all’8 febbraio, stand gastronomici, carri allegorici, pentolaccia e concorso per la maschera più bella.

A organizzare la manifestazione è come da consuetudine La Compagnia degli Ortacci.

Tutte le sfilate cominciano alle 14.30 e l’ingresso è libero.

Domenica 25 gennaio è la volta del Carnevale di Spicchio-Sovigliana, organizzato dal Comitato del Carnevale sulle Due Rive. Anche su Viale Togliatti quattro domeniche (dal 25 gennaio al 15 febbraio, si comincia alle 14.30) di sfilate mascherate e mercatini, con il Falò del re Carnevale e i giochi pirotecnici in chiusura dell’evento, domenica 15 febbraio dalle 18.30.

“Vinci, nell’anno dell’Ingegno, non poteva avere inizio migliore, con il carnevale di Vitolini e Spicchio-Sovigliana - commenta Daniela Fioravanti, vicesindaca con delega agli eventi e alle manifestazioni.

Due eventi attesi e che sono ormai un appuntamento imperdibile della nostra tradizione; due eventi dedicati al divertimento di famiglie e bambini e ragazzi.

Un ringraziamento alla Compagnia degli Ortacci e al Comitato Carnevale delle Due Rive per il lavoro che fanno, perché portano colori e divertimento nei nostri territori e regalano a bambini e ragazzi pomeriggi di festa”.

Entrambi gli eventi sono patrocinati dal Comune di Vinci

Viabilità

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, sono stati predisposti alcuni provvedimenti temporanei che modificano la viabilità.

A Vitolini, domenica 18 e domenica 25 gennaio, domenica 1 e domenica 8 febbraio: divieto di sosta con rimozione forzata in Via della Vergine e Piazza del Popolo dalle 8.00 alle 19.00; divieto di transito in Piazza del Popolo, Via della Vergine e Via Traversa dalle 14.00 alle 19.00; divieto di transito in Via della Libertà dall’intersezione con Piazza del Popolo fino all’intersezione con Via Carmignanese per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata dei carri allegorici (ordinanza n. 6/2026).

A Sovigliana-Spicchio, domenica 25 gennaio, domenica 1, domenica 8 e domenica 15 febbraio: divieto di sosta su Viale Togliatti dalle 10.00 alle 23.30 e divieto di transito dalle 12.00 alle 23.30 dalla rotonda del Birindelli alla rotonda del bar Leonardo; le vie limitrofe al viale saranno inoltre interessate da divieti di sosta e modifiche ai sensi di circolazione segnalati opportunamente. Domenica 15 febbraio, data prevista per lo spettacolo pirotecnico, sono inoltre previsti il divieto di sosta dalle 16.30 alle 20.00 e il divieto di transito dalle 18.00 alle 20.00 su Via Gramsci (nel tratto compreso fra Viale Togliatti e Via del Palazzo) (ordinanza n. 13/2026).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa