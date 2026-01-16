Stefania Nesi in mostra al Dolce e Forte di Baccaiano

Al Ristorante Dolce e Forte di Baccaiano di Montespertoli è allestita la mostra dell'artista Stefania Nesi. L’esposizione composta da 16 opere in acrilico su tela con inserimenti di pastello, malta o olio sarà visitabile fino al 19 aprile.

Stefania Nesi nasce a Vinci nel 1976. Avverte fin da giovanissima una spiccata vocazione pittorica che asseconda senza seguire i consueti percorsi formativi. Si laurea in Giurisprudenza, ma l’indole artistica è talmente forte in lei, che attraverso un percorso parallelo si dedica alla pittura non lasciandola mai. L’iniziazione a quest’ultima avviene tramite la conoscenza dell’artista Remo Salvadori e per il suo tramite della pittrice Fiorenza De Angelis presso la quale ha intrapreso un percorso artistico molto personale - ispirato alle teorie del colore di J.W.Goethe sviluppate successivamente da Rudolf Steiner, e contraddistinte da una visione spirituale dell’arte - frequentandone dal 1997 al 2005 gli atelier in piazza S.Croce e via della Robbia a Firenze.

Successivamente prosegue il proprio percorso artistico, in maniera tradizionale, frequentando, dal 2005 al 2009 il centro arti visive “Rosso Tiziano” di Tiziano Bonanni a Firenze dove affronta le tecniche classiche del disegno e della pittura, con modelli dal vero. Attualmente vive a Livorno.

Notizie correlate