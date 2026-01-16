Stefania Nesi in mostra al Dolce e Forte di Baccaiano

Cultura Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Al Ristorante Dolce e Forte di Baccaiano di Montespertoli è allestita la mostra dell'artista Stefania Nesi. L’esposizione composta da 16 opere in acrilico su tela con inserimenti di pastello, malta o olio sarà visitabile fino al 19 aprile.

Stefania Nesi nasce a Vinci nel 1976. Avverte fin da giovanissima una spiccata vocazione pittorica che asseconda senza seguire i consueti percorsi formativi. Si laurea in Giurisprudenza, ma l’indole artistica è talmente forte in lei, che attraverso un percorso parallelo si dedica alla pittura non lasciandola mai. L’iniziazione a quest’ultima avviene tramite la conoscenza dell’artista Remo Salvadori e per il suo tramite della pittrice Fiorenza De Angelis presso la quale ha intrapreso un percorso artistico molto personale - ispirato alle teorie del colore di J.W.Goethe sviluppate successivamente da Rudolf Steiner, e contraddistinte da una visione spirituale dell’arte - frequentandone dal 1997 al 2005 gli atelier in piazza S.Croce e via della Robbia a Firenze.

Successivamente prosegue il proprio percorso artistico, in maniera tradizionale, frequentando, dal 2005 al 2009 il centro arti visive “Rosso Tiziano” di Tiziano Bonanni a Firenze dove affronta le tecniche classiche del disegno e della pittura, con modelli dal vero. Attualmente vive a Livorno.

Notizie correlate

Montespertoli
Cultura
24 Dicembre 2025

A Montespertoli due mini campus gratuiti per bambini e bambine

Il Comune di Montespertoli propone MATtine al Museo, due mini campus nei musei del territorio pensati per offrire ai più piccoli un’esperienza educativa e creativa durante le vacanze natalizie. Due mattinate, [...]

Montespertoli
Cultura
16 Dicembre 2025

I quadri di Giacomo Tinacci in mostra al Ristorante "Dolce e Forte" a Montespertoli

È visitabile fino al 6 gennaio la mostra dell'artista Giacomo Tinacci, allestita presso il Ristorante Dolce e Forte di Baccaiano a Montespertoli. "La pittura di Giacomo è un gioco costante [...]

Montespertoli
Attualità
11 Dicembre 2025

L’uomo e gli animali, mostra fotografica a Montespertoli

A Montespertoli dal 14 dicembre al 6 gennaio andrà in scena la mostra fotografica “L’uomo e gli animali”, una collettiva realizzata dai soci del Circolo Fotografico Fermo immagine (CFFM). L’esposizione, [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina