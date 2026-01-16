La vita è sempre più cara: in Toscana aumenti per oltre 700 euro annui a famiglia

Dopo un 2025 caratterizzato da un parziale rallentamento dell’inflazione, il 2026 si apre con una nuova e pesante stangata per le famiglie toscane. Secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.), il prossimo anno vedrà una nuova crescita dei prezzi su numerose voci di spesa essenziali, che non sarà compensata dalle riduzioni previste sulle tariffe di luce e gas.

A livello nazionale l’aumento medio stimato è pari a +672,60 euro annui a famiglia, ma in Toscana la situazione appare ancora più critica, con rincari che superano i 700 euro annui nella maggior parte delle province, collocando il nostro territorio tra quelli con il costo della vita più elevato.

TOSCANA

Aumenti oltre i 700 euro annui a famiglia

Nel dettaglio, le previsioni di aumento della spesa annua per le famiglie toscane evidenziano forti differenze territoriali:

– Firenze e provincia: +778 euro annui (dato più alto in Toscana)

– Lucca e provincia: +740 euro

– Siena: +730 euro

– Pisa: +710 euro

– Livorno e Arezzo: +700 euro

– Prato: +690 euro

– Massa Carrara: +680 euro

– Pistoia e Grosseto: +670 euro

Le voci di spesa che incidono maggiormente sull’aumento del costo della vita sono:

– Alimentazione

Il comparto alimentare è tra i più colpiti. A livello nazionale si stima un aumento medio di +386 euro annui a famiglia, ma in Toscana l’incremento risulta più elevato, con rincari regionali stimati tra il +4% e il +6%, e picchi maggiori nelle aree turistiche e costiere. Province come Livorno e Grosseto risentono maggiormente della stagionalità turistica e dei costi di trasporto, mentre le aree più agricole (Arezzo, Siena, Massa Carrara) registrano aumenti leggermente più contenuti ma comunque rilevanti, a causa dell’aumento dei costi di produzione e della logistica.

– Trasporti

I costi legati ai trasporti aumenteranno in media di +163,90 euro annui a famiglia. Le province interne, dove l’uso dell’auto privata è spesso indispensabile, risultano le più penalizzate, con rincari stimati tra il +5% e il +7% per carburanti e mobilità privata. Nelle aree urbane costiere, come Pisa e Livorno, si prevedono aumenti del +3-4% anche per il trasporto pubblico.

– Altre voci di spesa

In crescita anche: assicurazioni auto (+139,60 euro); ristorazione (+120 euro); prodotti e servizi per la casa (+70 euro); spese sanitarie, scolastiche e comunicazioni, tutte in costante aumento. Le riduzioni previste sulle bollette di luce e gas (-332,60 euro annui) risultano del tutto insufficienti a compensare l’aumento generalizzato delle altre spese.

– Trasporti e logistica: rincari a cascata

Particolarmente critico l’effetto dell’aumento delle accise sul gasolio, che colpisce la logistica e il trasporto su gomma, fondamentali per l’approvvigionamento delle attività commerciali. Se i mezzi pesanti possono accedere a meccanismi di rimborso, restano escluse le piccole flotte e i veicoli utilizzati per le consegne urbane e dell’ultimo miglio, con ricadute dirette sui prezzi finali per i cittadini.

– Casa: affitti e compravendite in aumento

A questi rincari si aggiunge il peso crescente dell’abitazione. Nel 2026, soprattutto nei grandi centri urbani, si prevedono: aumenti medi dei canoni di locazione del +5%; fino a +600 euro annui per un bilocale in zona centrale; tra +200 e +400 euro annui per un monolocale in periferia. Anche il mercato delle compravendite resta in tensione, con prezzi in crescita di circa +4%, e aumenti superiori nelle zone centrali e turistiche.

Negli ultimi cinque anni, il potere d’acquisto delle famiglie toscane si è ridotto di oltre 5.538 euro, con un aumento delle rinunce anche su beni essenziali come alimentazione, salute ed energia, ampliando ulteriormente le disuguaglianze sociali.

«I rincari previsti per il 2026 rappresentano una vera e propria stangata per le famiglie toscane – dichiara Laura Grandi, Presidente di Federconsumatori Toscana – che si troveranno a fare i conti con un aggravio medio di oltre 700 euro annui. Nonostante il calo delle bollette energetiche, i costi dei beni essenziali continuano ad aumentare, colpendo in modo particolare le fasce più fragili. È urgente un intervento del Governo con misure concrete: una riforma fiscale equa, la rimodulazione dell’IVA sui beni di largo consumo, fondi contro la povertà energetica e alimentare e maggiori risorse per sanità e diritto allo studio. Misure necessarie e urgenti che, ad oggi, restano assenti. Vivere nelle nostre città sta diventando impossibile e non si aiutano i cittadini a farlo».

FOCUS FIRENZE

A Firenze l’impatto sarà ancora più pesante: l’aumento medio annuo stimato raggiunge 777,85 euro, ben al di sopra della media nazionale.

Le principali voci di rincaro sono:

Alimentazione: +430,00 euro; Trasporti: +163,90 euro; Assicurazioni auto: +139,60 euro; Ristorazione: +120,00 euro; Prodotti e servizi per la casa: +70,00 euro.

A queste si aggiungono ulteriori aumenti su sanità, scuola, comunicazioni, acqua, rifiuti e servizi professionali, mentre la riduzione delle tariffe di luce e gas (-332,60 euro) non riesce a bilanciare il quadro complessivo.

Particolarmente critico a Firenze l’impatto dei rincari legati alla logistica e ai trasporti: l’aumento delle accise sul gasolio colpisce direttamente la distribuzione su gomma e le consegne urbane, con effetti a cascata sui prezzi finali. Anche gli affitti continuano a crescere, aggravando ulteriormente il costo della vita in una città già segnata dalla pressione turistica.

Negli ultimi cinque anni, anche a Firenze la perdita di potere d’acquisto ha superato i 5.538 euro, traducendosi in un aumento delle rinunce su beni essenziali e in un ampliamento delle disuguaglianze sociali.

«Alla luce di questo scenario – conclude Laura Grandi – appare evidente la mancanza di una risposta adeguata da parte del Governo. Sarebbe stata necessaria una manovra capace di sostenere concretamente le famiglie, soprattutto in territori ad alto costo della vita come Firenze, attraverso una riforma fiscale equa, la rimodulazione dell’IVA sui beni di largo consumo – che avrebbe garantito un risparmio stimato di oltre 516 euro annui a famiglia – la creazione di un fondo contro la povertà energetica e alimentare e maggiori risorse per sanità pubblica e diritto allo studio. In assenza di questi interventi, le famiglie fiorentine si preparano ad affrontare un nuovo anno di sacrifici».

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa