Trasferta in Sardegna per l'Use Rosa, coach Cioni: "Servirà prestazione sopra le righe"

C’è da andare in Sardegna e già questo rende particolare la trasferta. Poi c’è da fare i conti con una squadra che all’andata vinse a Empoli e che è vogliosa di riscatto dopo la sconfitta nel derby dell’ultimo turno. Questo per dire che la partita che sabato pomeriggio alle 16 (arbitri Servillo e Quadrelli) attende l’Use Rosa Scotti sul campo della Virtus Cagliari è tutt’altro che semplice.

“All’andata fu la prima di cinque sconfitte consecutive – ricorda coach Alessio Cioni – noi non giocammo al meglio ma ora siamo una squadra diversa, più consapevole delle proprie potenzialità. Sarà fondamentale riprendere il ritmo per tutti e quaranta i minuti, cosa che l’ultima partita non siamo riusciti a fare. Mi riferisco soprattutto alla fase di approccio alla partita che non è stata delle migliori. A Cagliari non ce lo potremo permettere. Come abbiamo visto all’andata la Virtus è un’ottima squadra ed ora si è rafforzata con l’arrivo di una giocatrice del valore di Nativi. Ora, con lei, sono una squadra completa in ogni ruolo e per noi sarà durissima. Viaggio ed ambiente rendono ancora più complicata la nostra trasferta”. “Il tutto - conclude il tecnico – senza dimenticare la classifica. Il ko dell’andata ci obbliga a ribaltare la situazione e quindi, per farlo, servirà una prestazione sopra le righe”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube golfobasketwoman.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

