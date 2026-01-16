Use Computer Gross riparte da Casale Monferrato: "Dovremo essere uniti e concentrati"

Sport Basket
Giro di boa, si riparte da Casale Monferrato. Domenica alle 18 (arbitri Pittatore di Torino e Ghirardo di Orbassano) l’Use Computer Gross parte alla volta del Piemonte per affrontare una squadra che si è rafforzata nel mercato e che sta attraversando un buon momento di forma. Renato Quartuccio, assistente di coach Valentino, non nasconde le insidie della gara.

“Rispetto alla partita di andata troveremo una squadra diversa – spiega – Casale ha inserito infatti due giocatori come Alberione e Zangheri che hanno rafforzato il roster con l’obiettivo di risalire la classifica. Vengono dalla vittoria con Arezzo e quindi col morale alto. Noi, invece, ci presentiamo dopo la sconfitta di Genova e quindi cercheremo di riprendere il nostro cammino. Limitare il loro talento sarà importante, perché Casale ha giocatori in grado di fare partite sopra le righe. Decidere noi il ritmo sarà un altro aspetto decisivo. Per farlo dovremo essere uniti e coesi mantenendo alta la concentrazione per tutti e quaranta i minuti”.
La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook Junior Casale.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

