'La Via dei Presepi' a Cerreto Guidi: domenica la premiazione della 14esima edizione

Si avvicina la conclusione della XIV^ edizione de La Via dei Presepi di 'Cerreto Guidi' che in queste settimane ha portato a Cerreto Guidi migliaia di visitatori.

L’appuntamento con la cerimonia di premiazione è fissato per Domenica 18 Gennaio alle ore 16,00 nei locali della Biblioteca comunale 'Emma Perodi'.

Come ogni anno i presepi sono stati valutati da un’apposita commissione giudicatrice che ha espresso un parere per ciascuna delle 3 categorie: Materiali vari e/o di recupero, Tradizionale, Realizzato da bambini. Domenica prossima saranno premiati, alla presenza del Sindaco Simona Rossetti, del Presidente della Regione Eugenio Giani e del Comitato organizzatore, i primi tre classificati di ciascuna categoria ed assegnate delle menzioni speciali.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

