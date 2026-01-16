La denuncia da Firenze: "In via della Fonderia un parcheggio fantasma"

“Tra via Pisana e via della Fonderia esiste un parcheggio già realizzato che, esclusi i box privati venduti da tempo, conta circa 170 posti auto pronti e inutilizzati da anni. Un’opera approvata e presentata come risposta concreta al problema dei parcheggi in Oltrarno che, di fatto, non è mai entrata in funzione nella sua parte pubblica. Vorremmo sapere il motivo e quando verrà finalmente aperto il parcheggio”.

È la richiesta avanzata da Voci dal Gasometro, rete civica informale di cittadini e residenti del quartiere, che ha inviato una lettera al Quartiere 4 per avere informazioni sullo stato dell’opera realizzata tra via Pisana e via della Fonderia.

“Il parcheggio, approvato negli anni scorsi come intervento strategico per rispondere alla cronica carenza di posti auto nell’area, prevedeva circa 170 stalli complessivi. Ad oggi – ricordano da Voci del Gasometro – risultano realizzati e utilizzati esclusivamente i box privati, mentre l’intero piano superiore, destinato alla sosta pubblica e ai residenti, risulta completato ma mai attivato”.

"La carenza di parcheggi in Oltrarno - continua la Community - rappresenta una criticità strutturale, più volte segnalata anche a livello istituzionale e riconosciuta come prioritaria per la qualità della vita del quartiere. Proprio per questo, la mancata apertura di una struttura già pronta da anni solleva interrogativi che meritano una risposta chiara”.

“Non si parla insomma di nuove opere o di promesse ma di un’infrastruttura esistente, realizzata e pronta da anni, in un’area della città che continua a pagare quotidianamente l’assenza di posti auto – concludono da Voci del Gasometro –. Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale e al Quartiere 4 di chiarire le ragioni che hanno impedito finora l’utilizzo del parcheggio ad uso pubblico, lo stato attuale dell’iter amministrativo e se esista una tempistica concreta per l’apertura del parcheggio nella sua parte pubblica”.

