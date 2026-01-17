I 100 anni di Ugo Bessi, i 70 anni di Comet, i 25 di Unitech: triplo compleanno per l'azienda meccanotessile montemurlese

Una coincidenza più eccezionale che rara quella che si è data a fine 2025: il giorno di Natale ha compiuto 100 anni Ugo Amedeo Bessi, mentre in quello stesso periodo ricorreva il 70° anniversario dalla fondazione di Comet, l'impresa meccanotessile pratese che nel 2001 ha dato vita, assieme a un'altra importante impresa del territorio (la pistoiese Santa Lucia), alla Unitech Textile Machinery spa. Quest'ultima a sua volta in questo inizio di 2026 compie quindi i suoi primi 25 anni. Era stato proprio Bessi, assieme a Bruno Barni e a Giuliano Denti, a fondare nel 1955 Comet, portandola poi a essere una delle principali realtà della meccanica pratese per l'industria tessile.

"L'idea di festeggiare questa tripla ricorrenza è venuta a un gruppo di ex dipendenti Comet e Unitech l'ha sposata con entusiasmo - dichiara Andrea Denti, presidente della holding che controlla l'impresa e altre partecipate -. Le imprese che hanno costituito Unitech sono entrambe nel suo dna; nel caso di Comet, è rimasta anche come brand delle nostre macchine tessili. Fra i titolari di Comet Ugo Bessi è rimasto unico testimone di quel periodo pionieristico che ha vissuto assieme al padre mio e di mio fratello Alessandro e al padre di Andrea e Alessandro Barni. Anche se nel 2001 non era più in azienda, l'amicizia di Bessi con Giuseppe Piattelli, all'epoca scomparso da poco, aveva aperto la strada alla fusione con Santa Lucia. Anche la famiglia Piattelli, con Andrea, attuale presidente di Unitech Industries, e Alessandro, è tuttora pienamente attiva e ai vertici di Unitech. Motivi di festeggiare insomma non mancano: per lo straordinario compleanno di Ugo Bessi, a cui siamo tutti molto affezionati, per la ricorrenza della fondazione della Comet e per il 25° anno di Unitech."

"Impossibile dimenticare gli anni trascorsi alla Comet - aggiunge Enzo Moschi, ex dipendente Comet e ideatore della festa che si è svolta oggi -. E non solo perché molti di noi vi hanno passato gran parte della vita, ma anche per il clima positivo che abbiamo respirato in azienda. Molti di noi ex dipendenti Comet non hanno mai lavorato in Unitech, per motivi di età; ma siamo tutti molto felici non solo di ricordare i vecchi tempi ma anche di vedere quale bella realtà sia stata costruita sulla base anche della nostra azienda di un tempo. Festeggiare Ugo Bessi è un grandissimo piacere, e non solo perché giungere al traguardo dei 100 anni non è da tutti: ma anche perché lo riteniamo una persona straordinaria, come uomo e come imprenditore."

Il festeggiamento è consistito in un pranzo alla Club House Galcianese a cui hanno partecipato i vertici di Unitech e un nutrito gruppo di ex dipendenti Comet. Il momento conviviale è stato preceduto da una piccola cerimonia a cui hanno partecipato il presidente della provincia di Prato e sindaco di Montemurlo Simone Calamai e la presidente di Confindustria Toscana Nord Fabia Romagnoli, che a nome dell'associazione ha consegnato targhe ricordo a Bessi e alla Unitech. Un'altra targa è stata consegnata a Bessi da Andrea Denti a nome della Unitech; ulteriore riconoscimento anche dal presidente della Provincia.

"Ero venuto per un pranzo con pochi amici storici e mi sono trovato al centro di un festeggiamento che non avrei mai immaginato - ha dichiarato stupito e felice Ugo Bessi, che era accompagnato dalla moglie signora Gabriela -. Non posso che ringraziare tutti per la gentilezza, il calore e l'amicizia da cui mi sono sentito circondato. In fondo i compleanni mio personale e di Comet sono l'uno lo specchio dell'altro, tanta è stata l'importanza dell'azienda nella mia vita. Comet continua a vivere come marchio dei prodotti di un'azienda di rilievo primario nel meccanotessile pratese e nazionale come è Unitech: questo per me è il regalo più bello".

Fonte: Ufficio stampa

