A Certaldo una conferenza su Boccaccio 'uomo politico e le istituzioni fiorentine del suo tempo'

La Società Storica della Valdelsa, in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e l’Accademia delle Arti del Disegno, organizza una conferenza dedicata a Giovanni Boccaccio.
L'incontro si terrà sabato 24 gennaio 2026, alle ore 16, presso Casa Boccaccio a Certaldo Alta, e vedrà la partecipazione di Lorenzo Tanzini, docente dell’Università di Cagliari. La conferenza, intitolata 'Giovanni Boccaccio uomo politico e le istituzioni fiorentine del suo tempo'.
