Al Circolo di Stabbia arriva il Concorso di Carnevale 'La Maschera più Bella'

Il Lebowski Festival 2026, in collaborazione con il Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia, organizza il Concorso di Carnevale 2026 – Premio “La Maschera più Bella”, un evento all’insegna della creatività, della musica e del divertimento. L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio 2026 presso il Circolo ACSI XXIII Agosto, in Via Francesca 108, Stabbia (Cerreto Guidi).

Il Concorso è aperto a tutti e prevede due Categorie in gara:

Il Grande Lebowski, con maschere ispirate all’iconico e geniale film;

Musicisti e Cantanti, dedicata a musicisti e icone musicali di ogni epoca.

Una giuria valuterà le maschere in Concorso durante la giornata, tutto accompagnato da intrattenimento musicale e atmosfera carnevalesca.

Ricchi premi per i Primi classificati di ciascuna Categoria e Diplomi di partecipazione per tutti i concorrenti

La quota di iscrizione è di 20 euro, comprensiva di aperitivo presso il Circolo. Il Concorso di Carnevale del Lebowski Festival 2026 si conferma un’occasione di festa imperdibile, aggregazione e valorizzazione della fantasia, nel segno dello spirito libero e creativo che contraddistingue il Festival.

Per informazioni e iscrizioni:

premiolebowskifest@gmail.com

333 2708867

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate