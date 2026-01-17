Al Circolo di Stabbia arriva il Concorso di Carnevale 'La Maschera più Bella'

Il concorso è organizzato dal Lebowski Festival 2026 in collaborazione con il Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia. L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio 2026

Il Lebowski Festival 2026, in collaborazione con il Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia, organizza il Concorso di Carnevale 2026 – Premio “La Maschera più Bella”, un evento all’insegna della creatività, della musica e del divertimento. L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio 2026 presso il Circolo ACSI XXIII Agosto, in Via Francesca 108, Stabbia (Cerreto Guidi).

Il Concorso è aperto a tutti e prevede due Categorie in gara:

Il Grande Lebowski, con maschere ispirate all’iconico e geniale film;

Musicisti e Cantanti, dedicata a musicisti e icone musicali di ogni epoca.

Una giuria valuterà le maschere in Concorso durante la giornata, tutto accompagnato da intrattenimento musicale e atmosfera carnevalesca.

Ricchi premi per i Primi classificati di ciascuna Categoria e Diplomi di partecipazione per tutti i concorrenti

La quota di iscrizione è di 20 euro, comprensiva di aperitivo presso il Circolo. Il Concorso di Carnevale del Lebowski Festival 2026 si conferma un’occasione di festa imperdibile, aggregazione e valorizzazione della fantasia, nel segno dello spirito libero e creativo che contraddistingue il Festival.

Per informazioni e iscrizioni:

premiolebowskifest@gmail.com

333 2708867

Fonte: Ufficio stampa

