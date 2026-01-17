Al Quaranthana va in scena 'Duett'

Venerdì 23 gennaio alle ore 21:30, al Teatro Comunale di San Miniato, in via Zara 58, loc. Corazzano, in prima nazionale, Alberto Ierardi e Giorgio Vierda presentano DUETT, una nuova produzione del Teatrino dei Fondi: un viaggio teatrale che attraversa epoche, linguaggi e immaginari per esplorare la comicità di coppia e il tema universale del “doppio”.

Dal teatro al cinema, dal mito alla letteratura, i due attori portano in scena una sequenza di canovacci celebri, duetti iconici e numeri d’avanspettacolo che si susseguono senza soluzione di continuità, dando vita a una vera e propria collana di classici rivisitati in chiave pop e assurda, cifra stilistica che contraddistingue il loro lavoro.

Lo spettacolo spazia da Stanlio e Ollio a Romeo e Giulietta, da Adamo ed Eva a Vladimiro ed Estragone: coppie celebri che hanno attraversato la storia del teatro, della letteratura, del cinema e della cultura pop. Citazioni, gag e situazioni riconoscibili si intrecciano in un gioco comico che dialoga costantemente con l’immaginario dello spettatore.

Duett è certamente uno spettacolo comico, ma non rinuncia a una dimensione più intima e riflessiva. Nel finale, infatti, la risata lascia spazio a una domanda profonda e universale: quella dell’essere umano, da sempre sospeso tra l’io e il suo doppio.

Lo spettacolo è inserito nella stagione teatrale del Quaranthana 2025.26, organizzata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, e sostenuta dal Comune di San Miniato, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

Sabato 24 gennaio alle ore 21:00, lo spettacolo sarà in replica al Teatro delle Sfide di Bientina, nell’ambito della stagione organizzata da Guascone Teatro.

Fonte: Teatrino dei Fondi - Ufficio stampa