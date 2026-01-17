Bologna-Fiorentina si gioca: "Onoriamo il presidente Commisso"

(foto di Margherita Cecchin per empolichannel.it)

Bologna-Fiorentina si giocherà, così come tutte le partite delle giovanili o della squadra femminile. "Onoreremo il nostro presidente giocando per lui su tutti i campi". Così la Fiorentina, per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo, ha deciso di rispettare tutti gli impegni in programma. Nonostante la scomparsa di Rocco Commisso, i viola saranno in campo.

"Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la passione più grande per Commisso - spiega la nota ufficiale del club viola - e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi".

La Federcalcio ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi. La Fiorentina scenderà in campo con il lutto al braccio.

