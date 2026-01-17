Cade da cavallo a Montespertoli: interviene l’elisoccorso

Una ragazza di 16 anni è caduta nella mattinata di oggi, intorno alle 10, mentre montava a cavallo. L'incidente è avvenuto in via Pian di Pesa, a Montespertoli. La caduta ha reso necessario l'intervento dei sanitari.
La giovane avrebbe riportato un politrauma ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Careggi, a Firenze, con l'elicottero Pegaso.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montespertoli
Montespertoli
Cronaca
9 Gennaio 2026
Un topolino avvistato in classe. Succede a Montespertoli, alla scuola d'infanzia nella sede di Aliano e a darne notizia è il sindaco Alessio Mugnaini tramite la sua pagina facebook. La [...]
Montespertoli
Cronaca
7 Gennaio 2026
Incidente nel pomeriggio a Montespertoli, sulla SP80. Un tamponamento avrebbe coinvolto più veicoli provocando almeno 3 feriti. Tra questo un 68enne che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San [...]
Empolese Valdelsa
Cronaca
6 Gennaio 2026
Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più [...]
<< Indietro