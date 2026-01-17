Cade da cavallo a Montespertoli: interviene l’elisoccorso

Una ragazza di 16 anni è caduta nella mattinata di oggi, intorno alle 10, mentre montava a cavallo. L'incidente è avvenuto in via Pian di Pesa, a Montespertoli. La caduta ha reso necessario l'intervento dei sanitari.

La giovane avrebbe riportato un politrauma ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Careggi, a Firenze, con l'elicottero Pegaso.

