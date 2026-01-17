Cade da cavallo a Montespertoli: interviene l’elisoccorso

Cronaca Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

La giovane, una ragazza di 16 anni, ha riportato un politrauma ed è stata trasportata con l'elicottero Pegaso in codice giallo a Careggi

Una ragazza di 16 anni è caduta nella mattinata di oggi, intorno alle 10, mentre montava a cavallo. L'incidente è avvenuto in via Pian di Pesa, a Montespertoli. La caduta ha reso necessario l'intervento dei sanitari.

La giovane avrebbe riportato un politrauma ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Careggi, a Firenze, con l'elicottero Pegaso.

Notizie correlate

Montespertoli
Cronaca
9 Gennaio 2026

Topo avvistato alla scuola d'infanzia di Montespertoli, intervengono Comune e Alia

Un topolino avvistato in classe. Succede a Montespertoli, alla scuola d'infanzia nella sede di Aliano e a darne notizia è il sindaco Alessio Mugnaini tramite la sua pagina facebook. La [...]

Montespertoli
Cronaca
7 Gennaio 2026

Tamponamento sulla SP80 a Montespertoli, 3 feriti. Un 68enne in ospedale

Incidente nel pomeriggio a Montespertoli, sulla SP80. Un tamponamento avrebbe coinvolto più veicoli provocando almeno 3 feriti. Tra questo un 68enne che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
6 Gennaio 2026

Neve nell'Empolese Valdelsa: mezzi spargisale e eventi annullati. Cade albero a Montespertoli

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina