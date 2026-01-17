Cerbaie, Cordone (Lega): "Serve una tenenza dei carabinieri a Fucecchio"

"Quanto sta accadendo in questi giorni a Fucecchio (Fi) e nella fattispecie nelle colline delle Cerbaie con l'azione imponente e continuativa degli uomini e delle donne dell'Arma dei Carabinieri ai fini dello smantellamento dello spaccio di droga e dello sdradicamento degli spacciatori da un sistema collinare che ha tutte le caratteristiche di un territorio di grande pregio ambientale e paesaggistico, conferma che come andiamo dicendo già da alcuni anni, Fucecchio necessita di una Tenenza dei Carabinieri, in modo da avere un contingente di una certa consistenza di Militi dell'Arma (circa 25 uomini), dedicati al territorio della Città dell'omonimo Padule. Ribadiamo con quello spirito costruttivo che anima le nostre proposte che Fucecchio non è un Comune come tanti ma ha delle dinamiche socio economiche e territoriali particolari dato che allo stesso tempo fa parte di uno più importanti distretti conciari d'Italia e d'Europa ed istituzionalmente dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa. Pertanto, complimentandosi ancora con l'Arma dei Carabinieri per l'ottimo lavoro svolto, reiteriamo la nostra proposta di fare presto sul progetto e sulla realizzazione della Tenenza dell'Arma".-

Marco Cordone (ViceSegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier)