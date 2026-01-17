Certaldo, approvato il Bilancio di previsione 2026–2028

Il Consiglio comunale di Certaldo, durante l’ultima seduta del 12 gennaio, ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028.

Il bilancio fa seguito al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028, strumento centrale per la pianificazione strategica e operativa dell’Amministrazione, approvato nel consiglio comunale di fine anno.

Sul fronte finanziario, l’Amministrazione conferma una gestione attenta delle risorse, capace di garantire equilibri solidi e continuità negli investimenti. Le previsioni di entrata risultano stabili e le spese correnti sostenute senza criticità. Si confermano gli investimenti strategici nei settori scuola, sport e patrimonio culturale e difesa del suolo. Sulla base delle scelte politiche fatte fino ad oggi, si proseguirà anche nel prossimo anno con interventi su efficientamento energetico ed impianti fotovoltaici negli edifici scolastici, adeguamento antisismico, completamento della nuova piscina comunale, ammodernamento degli impianti sportivi e valorizzazione del patrimonio culturale, anche grazie alle risorse regionali, statali ed europee intercettate.

Un bilancio, dunque, che individua come priorità per il triennio 2026–2028 il completamento dei cantieri PNRR già in essere, la manutenzione delle strade, la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, l’illuminazione artistica di Certaldo Alto, la tutela del verde urbano, l’efficientamento energetico degli immobili comunali, l’edilizia residenziale pubblica, la digitalizzazione dei servizi demografici, il rafforzamento delle politiche di genere e delle iniziative di partecipazione dei cittadini.

Il Comune ha inoltre previsto un piano di accantonamento di risorse pari a circa 37 mila euro, che raggiungeranno 127 mila euro nel 2028, in linea con le disposizioni statali per la gestione autonoma di eventuali disavanzi di gestione.

Nel corso della seduta è stato poi approvato anche il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari, frutto di un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione, che ha portato a un testo condiviso e migliorato.

Successivamente il Consiglio ha proceduto all’istituzione e alla nomina delle Commissioni consiliari, approvata all’unanimità. La composizione è la seguente:

I° Commissione Consiliare permanente - Garanzia e Controllo : Tumminaro, Gianchecchi, Bracali, Pieggi (9 voti) – Ridi, Masini, Latini (6 voti)

: Tumminaro, Gianchecchi, Bracali, Pieggi (9 voti) – Ridi, Masini, Latini (6 voti) II° Commissione Consiliare permanente - Statuto e Regolamenti : Santini, Bracali, Tumminaro, Pieggi (9 voti) – Manetti, Borghini, Latini (6 voti)

: Santini, Bracali, Tumminaro, Pieggi (9 voti) – Manetti, Borghini, Latini (6 voti) III° Commissione Consiliare permanente - Ambiente, Patrimonio, Urbanistica e Vivibilità Urbana : Tumminaro, Mazzocchi, Gianchecchi, Pieggi (9 voti) – Stella, Masini, Latini (6 voti)

: Tumminaro, Mazzocchi, Gianchecchi, Pieggi (9 voti) – Stella, Masini, Latini (6 voti) IV° Commissione Consiliare permanente - Cultura, Sport, Istruzione e Politiche Giovanili : Giannini, Parigi, Santini, Pieggi (9 voti) – Nogara, Borghini, Latini (6 voti)

: Giannini, Parigi, Santini, Pieggi (9 voti) – Nogara, Borghini, Latini (6 voti) V° Commissione Consiliare permanente – Associazionismo, Politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie e Pari opportunità : Giannini, Parigi, Santini, Pieggi (9 voti) – Nogara, Masini, Latini (6 voti)

: Giannini, Parigi, Santini, Pieggi (9 voti) – Nogara, Masini, Latini (6 voti) VI° Commissione Agricoltura, Sviluppo Economico e Turismo, Gestione dei Servizi Pubblici Locali ed Esecuzione dei Contratti Pubblici: Bracali, Giannini, Gianchecchi, Pieggi (9 voti) – Ridi, Borghini, Latini (6 voti)

In chiusura è stata discussa un’interrogazione del Gruppo Più Certaldo, avente ad oggetto: Revoca delle Deliberazioni n. 187 e 188 del 24/10/2025, la cui risposta ha soddisfatto il Gruppo firmatario.

Esito delle votazioni

Bilancio di previsione 2026–2028 : approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo), 5 contrari (Fratelli d’Italia, Più Certaldo) e 1 astenuto (Alleanza Verdi Sinistra).

: approvato con 10 voti favorevoli (Partito Democratico, Sarà Certaldo), 5 contrari (Fratelli d’Italia, Più Certaldo) e 1 astenuto (Alleanza Verdi Sinistra). Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari : approvato con 14 voti favorevoli (Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Sarà Certaldo, Più Certaldo) e 2 contrari (Fratelli d’Italia).

: approvato con 14 voti favorevoli (Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Sarà Certaldo, Più Certaldo) e 2 contrari (Fratelli d’Italia). Commissioni consiliari: approvate all’unanimità (16 votanti).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa