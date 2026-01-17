Mercato residenziale in aumento in Toscana: seconda regione 'più cresciuta'

Nei primi 9 mesi del 2025, il mercato immobiliare residenziale in Italia continua a mostrare segnali di dinamismo, raggiungendo 548.287 compravendite (+9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Anche la Toscana ha registrato un aumento delle compravendite del +14,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che posiziona la regione al 2° posto per variazione percentuale. Ma quali sono le città capoluogo con il mercato residenziale più attivo nella regione?

Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, Grosseto e Siena sono le città più vivaci, posizionandosi nelle prime dieci città a livello nazionale, con una crescita rispettivamente del 29,3% e del 25,6%. Al terzo posto Massa (+21,3%). Seguono Pistoia (+20,9%), Arezzo (+15,6%), Livorno (+15,4%), Prato (+12,1%), Pisa (+10,2%) e Lucca (9,3%). Firenze l’unica città toscana che registra segno negativo, con un calo del -2,2%.

Da gennaio a settembre 2025 ben 83 città capoluoghi di provincia hanno chiuso in positivo. Tra le più vivaci spiccano anche tre città toscane: Grosseto (+29,3%), Siena (+25,6%), e Massa (+21,3%), insieme a Frosinone (+45,1%), Sondrio (+34,6%), Belluno (+34,4%), Catanzaro (+26,5%), Campobasso (+25,7%), Imperia (+22,8%) e Pavia (+21,4%).

Le altre città toscane restano fuori dalle prime dieci posizioni: Pistoia si ferma alla 12esima posizione, seguita da Arezzo (26esima), Livorno (28esima), Prato (44esima), Pisa (51esima), Lucca (57esima) e Firenze (92esima).

Notizie correlate