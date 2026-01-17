È scomparso don Antonio Giorgi, parroco a Artimino

La Diocesi di Pistoia rende noto che questa mattina, nel giorno di san Antonio, è scomparso a 92 anni don Antonio Giorgi.

Nato il 26 maggio 1933, era stato ordinato presbitero il 29 giugno 1957. Dopo aver prestato servizio a Casalguidi e a Le Grazie è stato per molti anni parroco ad Artimino e di Santa Cristina in Pilli, a Poggio a Caiano. Ha poi svolto servizio a lungo nell’Istituto diocesano per il Sostentamento del Clero.

Sarà possibile salutare don Giorgi presso la Cappella del commiato della Misericordia di Poggio a Caiano. Le esequie saranno invece celebrate nella Chiesa di Santa Maria e San Leonardo di Artimino lunedì 19 gennaio alle ore 15.00.