Incidente a Certaldo, auto finisce contro un albero: grave una 20enne

Cronaca Certaldo
Il sinistro ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalla vettura. Nell’auto due giovani: una ragazza, trasportata in codice rosso all’ospedale di Empoli, e un ragazzo rimasto illeso

Incidente questa mattina alle 11.49 a Certaldo, in via delle Regioni. Un'auto sarebbe finita contro un albero, rendendo necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalla vettura.

Nell'auto viaggiavano due ragazzi, un giovane e una giovane. La più grave è una 20enne, che ha riportato un politrauma e ha richiesto il trasporto immediato al pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Il ragazzo, fortunatamente, ha riportato solo alcune contusioni.

Sul posto intervenuta anche la Polizia Municipale.

