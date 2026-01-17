Incidente questa mattina alle 11.49 a Certaldo, in via delle Regioni. Un'auto sarebbe finita contro un albero, rendendo necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dalla vettura.

Nell'auto viaggiavano due ragazzi, un giovane e una giovane. La più grave è una 20enne, che ha riportato un politrauma e ha richiesto il trasporto immediato al pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso. Il ragazzo, fortunatamente, ha riportato solo alcune contusioni.

Sul posto intervenuta anche la Polizia Municipale.

