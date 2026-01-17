La Zecca di Lucca dedica una medaglia a San Francesco per gli 800 anni dalla morte

La moneta raffigura il santo in estasi, mentre mostra le stimmate

Coniata dalla Zecca di Lucca, la più antica d'Europa, una medaglia speciale in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. La moneta raffigura il santo in estasi, mentre mostra le stimmate. La medaglia, realizzata dal maestro incisore Roberto Orlandi, è stata presentata oggi alla presenza dell'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti.

La medaglia è disponibile in due versioni: argento con aureola in smalto dorato e argento vermeil con aureola azzurra, entrambe custodite in un elegante cofanetto in pelle. In aggiunta, è stato presentato un cofanetto speciale che abbina la medaglia a una riproduzione delle undici monete lucchesi rinvenute nella tomba di San Francesco durante la ricognizione delle sue spoglie nel 1818.

Orlandi, l'autore della medaglia, ha sottolineato l'importanza di commemorare il santo, ricordando come il suo insegnamento continui a essere un messaggio di amore e rinnovamento spirituale per i cristiani.

