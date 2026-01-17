Ladri al liceo Michelangiolo: rubati 30 pc

Sono stati rubati trenta computer al liceo classico Michelangiolo di Firenze. Il furto è stato messo a segno la notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. A dare l'allarme al 112 Nue, poco dopo le 7,30, è stato un professore. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

I malviventi, secondo una prima ricostruzione, dopo aver rotto il vetro di una finestra sono entrati nell'edificio. È stata danneggiata anche una macchina distributrice di merendine. Da quantificare il valore della refurtiva. Nessuna interruzione per le lezioni.

