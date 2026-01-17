Orrore a scuola a Siena: in bagno spunta una 'lista stupri'

Il caso sta scuotendo Siena. Una 'lista stupri' è apparsa in un bagno dell'istituto Sarrocchi, scuola che comprende anche un liceo e si trova vicino al centro della città. Si cercano i colpevoli.

Dopo i casi di Roma e di Lucca, la lista è comparsa anche a Siena. Sotto l'abominevole scritta in bagno è presente un elenco di nomi di studentesse. La scoperta è stata fatta mercoledì 14 gennaio.

La dirigente scolastica Cecilia Martinelli ha fatto subito interdire il bagno e adesso è caccia ai responsabili. La preside ha definito l'atto "grave e offensivo".