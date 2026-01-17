Diego Puggioni vince il concorso per il logo della Consulta Giovani a Lastra

È Diego Puggioni il vincitore del concorso per la ricerca del logo della Consulta Giovani. L’avviso era stato indetto nei mesi scorsi dal Comune di Lastra a Signa con l’intento di realizzare un logo della nuova Consulta Giovani, istituita per promuovere il dialogo fra giovani e istituzioni.

Puggioni ha realizzato un logo che raffigura una forma stilizzata delle mura di Lastra a Signa e in particolare del Portone di Baccio con davanti le figure di tre giovani arancioni che rappresentano i giovani, con energia e inclusione. Secondo classificato è Dimitri Paoletti, terzo classificato è Alessandro Salani. Una menzione speciale per il premio creatività è andata a Pietro Ferrini che si è distinto per l’uso espressivo e originale del disegno a mano.

I vincitori e gli altri classificati sono stati premiati questo pomeriggio in sala consiluare alla presenza del sindaco Emanuele Caporaso e dell’assessora alle politiche giovanili Francesca Tozzi. Il nuovo logo sarà utilizzato per rappresentare l’organismo sui canali social e digitali, nei materiali promozionali e nelle attività istituzionali.

“Il progetto del nuovo logo – ha spiegato l’assessora alle politiche giovanili Francesca Tozzi- vuole premiare la creatività dei giovani e allo stesso coinvolgere i membri della Consulta che hanno votato e scelto il vincitore. Il lavoro di questo organismo sta andando avanti con iniziative e progetti che saranno sviluppati nel corso di questo anno. Ringrazio il direttivo e tutti membri della Consulta Giovani che si sono dimostrati attivi e partecipi in questo percorso che stiamo costruendo insieme”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa