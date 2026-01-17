Marlia: camion perde massi, consigliere si improvvisa vigile urbano

Cronaca Capannori
Condividi su:
Leggi su mobile

Solo la prontezza e il senso civico del vicepresidente del consiglio comunale di Capannori, il consigliere di Fratelli d’Italia Lido Moschini hanno evitato che la perdita di un grosso carico di pietre potesse creare incidenti gravi in una zona dove, peraltro, i sinistri sono all’ordine del giorno.

E’ successo nel tardo pomeriggio di giovedi 15 gennaio ’26, all’incrocio fra via Ceccotti e via del Fanuccio a Marlia. Un camion che andava in direzione S.Pietro a Vico, proveniente sicuramente da viale Europa, ha perduto, proprio all’altezza dell’incrocio, una consistente parte del carico che trasportava.

Sull’asfalto sono caduti quindi una serie di massi e pietre che avrebbero potuto, se urtati, provocare incidenti e anche danni alle persone, vista la loro grandezza.

Subito dopo la perdita del carico, transitava il consigliere Moschini che ha fermato il suo veicolo poco più avanti, è sceso, e ha rallentato le auto che anche in quell’incrocio, denominato dagli abitanti “del botto” vista la frequenza di incidenti che accadono, procedono spesso a velocità sostenuta.

Oltre a questo aspetto, c’è anche da considerare il fatto che chi arriva da viale Europa effettua il tratto in salita e quindi ha la visuale parzialmente coperta.

Moschini ha atteso l’arrivo della pattuglia della polizia municipale che è giunta dopo qualche minuto e che ha allertato a sua volta gli operai comunali che hanno provveduto a liberare la sede stradale dai detriti e permettere alla circolazione di tornare a scorrere normalmente.

Notizie correlate

Lucca
Cronaca
24 Novembre 2025

Incendi in due abitazioni a Lucca e Capannori, due donne soccorse

Due incendi si sono verificati questo pomeriggio in due abitazioni in provincia di Lucca. Poco dopo le 15 i vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti in una casa del [...]

Capannori
Cronaca
18 Novembre 2025

Investito da un'auto a Capannori, muore un uomo di 50 anni

Incidente mortale questa sera a Capannori, in provincia di Lucca, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. È successo poco prima delle 21 in [...]

Capannori
Cronaca
26 Ottobre 2025

Capannori, abbandona rifiuti sul ciglio della strada: denunciato 42enne

Notte movimentata a Capannori, dove i Carabinieri hanno sorpreso un uomo mentre abbandonava rifiuti speciali in strada. È successo alle 2 di questa mattina in via delle Capanne: protagonista un [...]



Tutte le notizie di Capannori

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina