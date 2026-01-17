Marlia: camion perde massi, consigliere si improvvisa vigile urbano

Solo la prontezza e il senso civico del vicepresidente del consiglio comunale di Capannori, il consigliere di Fratelli d’Italia Lido Moschini hanno evitato che la perdita di un grosso carico di pietre potesse creare incidenti gravi in una zona dove, peraltro, i sinistri sono all’ordine del giorno.

E’ successo nel tardo pomeriggio di giovedi 15 gennaio ’26, all’incrocio fra via Ceccotti e via del Fanuccio a Marlia. Un camion che andava in direzione S.Pietro a Vico, proveniente sicuramente da viale Europa, ha perduto, proprio all’altezza dell’incrocio, una consistente parte del carico che trasportava.

Sull’asfalto sono caduti quindi una serie di massi e pietre che avrebbero potuto, se urtati, provocare incidenti e anche danni alle persone, vista la loro grandezza.

Subito dopo la perdita del carico, transitava il consigliere Moschini che ha fermato il suo veicolo poco più avanti, è sceso, e ha rallentato le auto che anche in quell’incrocio, denominato dagli abitanti “del botto” vista la frequenza di incidenti che accadono, procedono spesso a velocità sostenuta.

Oltre a questo aspetto, c’è anche da considerare il fatto che chi arriva da viale Europa effettua il tratto in salita e quindi ha la visuale parzialmente coperta.

Moschini ha atteso l’arrivo della pattuglia della polizia municipale che è giunta dopo qualche minuto e che ha allertato a sua volta gli operai comunali che hanno provveduto a liberare la sede stradale dai detriti e permettere alla circolazione di tornare a scorrere normalmente.

